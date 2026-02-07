Трамп змінює правила продажу зброї США: пріоритет отримають країни з високими оборонними витратами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що переорієнтує продаж зброї на країни з вищими оборонними витратами та стратегічним значенням. Це прискорить постачання американської зброї союзникам та розширить виробничі потужності США.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який переорієнтує список клієнтів американської зброї на користь країн з вищими оборонними витратами та стратегічним значенням у своєму регіоні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що указ переждбачає "значний зсув у політиці продажу зброї США" - зокрема, відтепер федеральні агентства маютьб віддавати пріоритет зарубіжним військовим продажам партнерам, які вклали значні кошти у власні можливості самооборони і займають важливі позиції або перебувають у ключових географічних регіонах
Цей крок має на меті пришвидшити постачання зброї американського виробництва союзникам, яка вважається необхідною для регіональної безпеки, одночасно використовуючи іноземні закупівлі для розширення вітчизняних виробничих потужностей
В указі не згадуються жодні країни, проте, як вказує видання, указ "спонукатиме до оптимізації бюрократичних процесів, включаючи посилений моніторинг кінцевого використання та процедури передачі третім сторонам, щоб зменшити затримки та підвищити прозорість".
Нагадаємо
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для України, доки не буде укладено мирну угоду.
