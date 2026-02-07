Трамп змінює правила продажу зброї США: пріоритет отримають країни з високими оборонними витратами

$43.140.00
20:45 • 2076 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 4174 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 13692 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 18876 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 18463 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 22850 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34684 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46930 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41799 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31720 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Атака рф по Запоріжжю і області: поранено 10 людей, знищено притулок для собак, загинули твариниPhoto7 лютого, 12:10 • 5564 перегляди
Роблять це, бо розуміють, що Україна не визнає: Зеленський про вимоги рф визнати Крим російським7 лютого, 12:21 • 6032 перегляди
Україна отримала 300 генераторів на 417 тисяч євро від SECI: які соціальні об'єкти і міста у пріорітетіPhotoVideo7 лютого, 13:59 • 5080 перегляди
Напад на гуртожиток іеноземних студентів у башкортостані: є поранені, на стінах намальована свастика кров'юVideo7 лютого, 14:22 • 3886 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго17:17 • 5118 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 26147 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 47328 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 42431 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 44388 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 57237 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Оман
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15079 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 29235 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 31526 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 40449 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 43565 перегляди
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Х-101

Трамп змінює правила продажу зброї США: пріоритет отримають країни з високими оборонними витратами

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що переорієнтує продаж зброї на країни з вищими оборонними витратами та стратегічним значенням. Це прискорить постачання американської зброї союзникам та розширить виробничі потужності США.

Трамп змінює правила продажу зброї США: пріоритет отримають країни з високими оборонними витратами

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який переорієнтує список клієнтів американської зброї на користь країн з вищими оборонними витратами та стратегічним значенням у своєму регіоні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що указ переждбачає "значний зсув у політиці продажу зброї США" - зокрема, відтепер федеральні агентства маютьб віддавати пріоритет зарубіжним військовим продажам партнерам, які вклали значні кошти у власні можливості самооборони і займають важливі позиції або перебувають у ключових географічних регіонах

Цей крок має на меті пришвидшити постачання зброї американського виробництва союзникам, яка вважається необхідною для регіональної безпеки, одночасно використовуючи іноземні закупівлі для розширення вітчизняних виробничих потужностей

- йдеться у статті.

В указі не згадуються жодні країни, проте, як вказує видання, указ "спонукатиме до оптимізації бюрократичних процесів, включаючи посилений моніторинг кінцевого використання та процедури передачі третім сторонам, щоб зменшити затримки та підвищити прозорість".

Нагадаємо

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що США продовжать продавати зброю союзникам по НАТО для України, доки не буде укладено мирну угоду.

У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп 21.01.26, 16:15 • 12626 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Білий дім
НАТО
Україна