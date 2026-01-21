$43.180.08
Ексклюзив
12:43 • 7850 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 16139 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 13396 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 16619 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 35980 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 55477 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47975 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 78684 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 41033 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64802 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США володіють новою зброєю, здатною знищити все однією ракетою. Він додав, що у світі немає системи ППО, яка могла б її збити.

У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають зброю, яка знищить все завдяки одній ракеті, додавши, що немає у світі системи ППО, яка могла б збити цю ракету, передає УНН.

Деталі

Зараз перед США та всім світом стоять значно вищі ризики, ніж були під час Другої світової через ядерну зброю, через сучасну зброю, про яку зараз не можу вам сказати. Два тижні тому з’явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яка знищила б цю ракету

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа не рухається в правильному напрямку.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки