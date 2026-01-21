У США є зброя, яка знищить все завдяки одній ракеті - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають зброю, яка знищить все завдяки одній ракеті, додавши, що немає у світі системи ППО, яка могла б збити цю ракету, передає УНН.

Деталі

Зараз перед США та всім світом стоять значно вищі ризики, ніж були під час Другої світової через ядерну зброю, через сучасну зброю, про яку зараз не можу вам сказати. Два тижні тому з’явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такого ППО, яка знищила б цю ракету - сказав Трамп.

