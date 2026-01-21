У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете, добавив, что в мире нет системы ПВО, которая могла бы сбить эту ракету, передает УНН.

Детали

Сейчас перед США и всем миром стоят значительно более высокие риски, чем были во время Второй мировой из-за ядерного оружия, из-за современного оружия, о котором сейчас не могу вам сказать. Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально из-за одной ракеты. Нет пока такого ПВО, которое уничтожило бы эту ракету - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении.