Эксклюзив
12:43 • 8030 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 16266 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 13463 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 16685 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 36035 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 55519 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48013 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 78761 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 41044 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64824 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Эксклюзивы
У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США обладают новым оружием, способным уничтожить все одной ракетой. Он добавил, что в мире нет системы ПВО, которая могла бы ее сбить.

У США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть оружие, которое уничтожит все благодаря одной ракете, добавив, что в мире нет системы ПВО, которая могла бы сбить эту ракету, передает УНН.

Детали

Сейчас перед США и всем миром стоят значительно более высокие риски, чем были во время Второй мировой из-за ядерного оружия, из-за современного оружия, о котором сейчас не могу вам сказать. Две недели назад появилось оружие, о котором никто никогда не слышал. Все может быть уничтожено буквально из-за одной ракеты. Нет пока такого ПВО, которое уничтожило бы эту ракету

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не движется в правильном направлении.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты