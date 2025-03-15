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Трамп готов к новой волне увольнений в правительстве США, несмотря на решения судов - Reuters

Киев • УНН

 • 15516 просмотра

Администрация Трампа не отказывается от плана массовых увольнений и сокращения бюджета. Несмотря на признание ошибок, Белый дом обещает бороться с решениями судов о восстановлении уволенных.

Трамп готов к новой волне увольнений в правительстве США, несмотря на решения судов - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу не подала никаких признаков отхода от своего плана по второй волне массовых увольнений и сокращению бюджета в правительстве США после того, как два решения федерального суда приказали восстановить на работе тысячи сотрудников, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на это, вице-президент США Джей Ди Венс в пятницу признал, что были допущены ошибки во время процесса сокращения штата, который продвигался бешеной скоростью с момента вступления Трампа в должность в январе.

В четверг федеральные агентства столкнулись с дедлайном для подачи широкомасштабных планов реорганизации в рамках стремления Трампа радикально переделать федеральную бюрократию, задача, которую он в основном поручил Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.

В настоящее время усилия DOGE привели к потенциальному сокращению более 100 000 рабочих мест среди 2,3 миллиона федеральных гражданских служащих, замораживанию иностранной помощи и отмене тысяч программ и контрактов.

Подход DOGE временами был настолько неоднозначным, что ключевые федеральные служащие, такие как те, кто наблюдает за ядерными запасами страны, и ученые, которые борются с птичьим гриппом, были уволены и отозваны, указывает издание.

В то же время финансовые рынки были потрясены экономическими рисками, вызванными глобальной торговой войной, которую ведет Трамп. Фондовые рынки резко упали за последние две недели, уничтожив 5 триллионов долларов из-за опасений, что политика Трампа может привести к рецессии, хотя акции на Уолл-стрит в пятницу выросли.

Вэнс заявил в пятницу, что DOGE Маска иногда совершал ошибки, и защитил большинство федеральных служащих как трудолюбивых.

"Илон сам сказал, что иногда вы делаете что-то, вы делаете ошибку, а потом исправляете ее. Я принимаю ошибки", - сказал Венс в интервью NBC News.

"Я также считаю, что нужно быстро исправлять эти ошибки. Но я также хорошо осознаю тот факт, что в правительстве работает много хороших людей - много людей, которые делают очень хорошую работу, - сказал Вэнс. - И мы хотим попытаться сохранить как можно больше того, что работает в правительстве, и при этом исключить то, что не работает".

Американский судья признал незаконными массовые увольнения федеральных работников администрацией Трампа28.02.25, 09:42 • 24793 просмотра

Решения федеральных судов в Калифорнии и Мэриленде в четверг приказали некоторым агентствам восстановить на работе тысячи сотрудников, которые прошли испытательный срок и были уволены в течение последних недель.

Белый дом, назвав судей партийными активистами, пообещал дать отпор. Решение в Калифорнии уже было обжаловано, и администрация попросила судью приостановить исполнение судебного решения до получения результата.

"Этот запрет является абсолютно неконституционным, - заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. - Нельзя, чтобы судья окружного суда более низкого уровня подал судебный запрет на узурпацию исполнительной власти президента Соединенных Штатов".

Вместе с Маском, самым богатым человеком в мире, Трамп 11 февраля подписал указ, который приказывает всем ведомствам "немедленно приступить к подготовке к началу широкомасштабного сокращения численности", используя юридический термин, который обычно называют RIF для обозначения массовых увольнений.

В следующем меморандуме Управление кадровой службы США говорится, что планы должны включать "значительное сокращение" штатного персонала, сокращение недвижимости, меньший бюджет и отмену функций, не предусмотренных законом.

Налоговая служба США (IRS), налоговое агентство, которое долгое время было объектом презрения республиканцев, планирует сократить 20-25% своих сотрудников до 15 мая, по словам человека, информированного о планах агентства. На момент вступления Трампа в должность в IRS работало около 100 000 человек, а это означает, что около 25 000 человек потеряют работу.

Администрация Трампа еще не назвала общее количество людей, которых она уволила, но Reuters сообщает о внутренних меморандумах, публичных заявлениях и других источниках, насчитывая более 100 000 человек, уволенных или которым предложили "выкуп", причем только Министерство по делам ветеранов намерено сократить более 80 000 сотрудников.

Экс-министры обороны просят Конгресс привлечь Трампа к ответственности за увольнение командования Пентагона28.02.25, 17:04 • 27995 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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