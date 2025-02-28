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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский судья признал незаконными массовые увольнения федеральных работников администрацией Трампа

Американский судья признал незаконными массовые увольнения федеральных работников администрацией Трампа

Киев  •  УНН

 • 7854 просмотра

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Федеральный судья признал незаконными действия Управления персонала по массовым увольнениям федеральных работников. Судья постановил, что OPM не имеет полномочий увольнять сотрудников других агентств.

Федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, в четверг отказался приостановить массовые увольнения федеральных служащих, предписанные президентом США Дональдом Трампом в рамках его усилий по демонтажу бюрократического аппарата правительства.

Передает УНН со ссылкой на THE FINANCIAL TIMES.

В четверг, 27 февраля, федеральный судья Уильям Алсуп наложил временное запретительное постановление на решение Управления персонала (Office of Personnel Management - OPM), которое в прошлом месяце обязало федеральные агентства идентифицировать работников, находящихся на «испытательном сроке», и «оперативно определять, стоит ли их оставлять на работе».

В соответствии с этим решением, несколько федеральных агентств начали увольнять сотрудников.

Уильям Алсуп отметил, что Office of Personnel Management не имеет никаких полномочий нанимать и увольнять сотрудников другого агентства.

Он может нанимать собственных работников, да. Может их уволить. Но он не может приказать или приказать какому-то другому агентству сделать это

- добавил судья.

Справочно

В январе 2025 года Трамп подписал указ о сокращении штата правительства и предоставлении больших полномочий новому Департаменту по вопросам эффективности правительства (DOGE), который подчиняется Маску.

Действия Трампа включают программу «отложенной отставки» Управления по управлению персоналом (OPM), которая предлагала федеральным служащим выходную выплату за увольнение с работы.

По оценкам Белого дома, около 75 000 федеральных служащих, или 3% от общего количества, воспользовались этой программой, которая была предметом других судебных исков.

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На прошлой неделе другой федеральный судья Окружного суда США в Вашингтоне отклонил просьбу профсоюзов временно заблокировать увольнение федеральных служащих и другие действия, направленные против государственных служащих.

Судья Сан-Франциско Алсуп издал приказ после иска, поданного профсоюзами и некоммерческими организациями, в котором говорилось, что OPM не имеет полномочий увольнять работников.

С другой стороны, правительственные юристы утверждали, что OPM не приказывал об увольнении - это была просьба агентствам проверить и определить, пригодны ли работники, прошедшие испытательный срок, продолжать работу.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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