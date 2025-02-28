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Американський суддя визнав незаконними масові звільнення федеральних працівників адміністрацією Трампа

Американський суддя визнав незаконними масові звільнення федеральних працівників адміністрацією Трампа

Київ • УНН

 • 24699 перегляди

Федеральний суддя визнав незаконними дії Управління персоналу щодо масових звільнень федеральних працівників. Суддя постановив, що OPM не має повноважень звільняти співробітників інших агентств.

Федеральний суддя у Вашингтоні, округ Колумбія, у четвер відмовився призупинити масові звільнення федеральних службовців, наказані президентом США Дональдом Трампом у рамках його зусиль з демонтажу бюрократичного апарату уряду.

Передає УНН із посиланням на THE FINANCIAL TIMES.

У четвер, 27 лютого, федеральний суддя Вільям Алсуп наклав тимчасову заборонну постанову на рішення Управління персоналу (Office of Personnel Management - OPM), яка минулого місяця зобов'язала федеральні агентства ідентифікувати працівників, які перебувають на "випробувальному терміні", і "оперативно визначати, чи варто їх залишати на роботі".

Відповідно до цього рішення, кілька федеральних агентств почали звільняти співробітників.

Вільям Алсуп наголосив, що Office of Personnel Management не має жодних повноважень наймати та звільняти співробітників іншого агентства.

Він може наймати власних працівників, так. Може їх звільнити. Але він не може наказати чи наказати якомусь іншому агентству зробити це

– додав суддя.

Довідково

У січні 2025 року Трамп підписав указ про скорочення штату уряду та надання більших повноважень новому Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), який підпорядковується Маску.

Дії Трампа включають програму "відкладеної відставки" Управління з управління персоналом (OPM), яка пропонувала федеральним службовцям вихідну виплату за звільнення з роботи.

За оцінками Білого дому, близько 75 000 федеральних службовців, або 3% від загальної кількості, скористалися цією програмою, яка була предметом інших судових позовів.

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Минулого тижня інший федеральний суддя Окружного суду США у Вашингтоні відхилив прохання профспілок тимчасово заблокувати звільнення федеральних службовців та інші дії, спрямовані проти державних службовців.

Суддя Сан-Франциско Алсуп видав наказ після позову, поданого профспілками та некомерційними організаціями, в якому говорилося, що OPM не має повноважень звільняти працівників.

З іншого боку, урядові юристи стверджували, що OPM не наказував про звільнення - це було прохання агентствам перевірити та визначити, чи придатні працівники, які пройшли випробувальний термін, продовжувати роботу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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