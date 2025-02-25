Плутанина через вимогу Маска про "обґрунтування роботи": кадрове управління США пропонує ігнорувати лист мільярдера

Управління кадрової політики США (OPM), яке курирує 2,3 мільйона співробітників федерального уряду США, вчора повідомило всіх федеральних службовців, що вони можуть ігнорувати електронний лист від мільярдера у сфері технологій і комісара Трампа з питань ефективності Ілона Маска, який вони отримали минулими вихідними.

Передає УНН із посиланням на CNN та Reuters.

Лише через 48 годин після того, як мільйони федеральних службовців отримали електронний лист від Ілона Маска з темою "Що ви робили минулого тижня?" з вимогою надати табель, кадрові чиновники заявили в понеділок, що запит був добровільним і не призведе до звільнення.

Ще у неділю керівники Пентагону, ФБР, Державного департаменту, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства енергетики наказали своїм співробітникам не відповідати на електронний лист, який федеральні працівники отримали в суботу вдень від Управління управління персоналом (OPM) із темою: "Що ви робили минулого тижня?".

Деякі директори, в тому числі в Департаменті охорони здоров’я та соціальних служб, наказали працівникам виконати прохання надіслати список із п’яти досягнень за минулий тиждень на загальну адресу електронної пошти уряду, щоб потім змінити свою думку. А інші просто сказали своїм співробітникам почекати до понеділка і не відповідати на записку раніше.

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У понеділок Управління кадрового менеджменту США (OPM) повідомило всіх федеральних службовців, що вони можуть проігнорувати електронний лист, надісланий на вихідних технологічним мільярдером.

Згідно з внутрішнім електронним листом Міністерства юстиції, отриманим агентством Reuters, Управління з управління персоналом США вже повідомило федеральних менеджерів з персоналу, що працівники не будуть звільнені, якщо не дадуть відповіді на лист Маска. Вони не зобов'язані відповідати на лист.

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