Дочка Ілона Маска критикує заяви про батьківство

Дочка Ілона Маска висміює свої напружені стосунки з батьком... випустивши кліп про те, що в неї з'явився єдинокровний брат чи сестра, і розповівши, як вона дізналася про цю новину. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

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Вівіан Дженна Вілсон - 21-річна дочка Ілона від його першої колишньої дружини Джастін Вілсон - на цих вихідних опублікувала в TikTok пост про передбачувану дитину, яка, як стверджує Ешлі Сент-Клер, від Маска.

У кліпі Вівіан беззвучно підспівує під аудіозапис з телешоу "Фінес і Ферб" — по суті, кажучи, що дивно, що тепер вона дізналася про двох нових братів та сестер з Reddit, а не від своєї власної родини.

Зазначається що, Ілон і Вівіан не розмовляють один з одним... Видання нагадало, що влітку Вівіан, яка є трансгендером, обрушилася з критикою на Маска, який стверджував, що зробив перехід через "вірус пробудження розуму".

Вівіан стверджує, що Ілон ніколи не був для неї батьком... і, незважаючи на його розповіді про час, який вони проводили разом, коли Вівіан була дитиною, вона каже, що вони ніколи не мали особливих стосунків.

Насправді ще минулого місяця Вівіан заявила в інтерв'ю, що Ілон сварив її за те, що вона нетрадиційної орієнтації, і ніколи по-справжньому не підтримував її.

Нагадаємо

Інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска п'ять місяців тому. Блогерка просить ЗМІ поважати приватність дитини та уникати настирливих репортажів.