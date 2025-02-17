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15 березня, 19:03 • 119260 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178336 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144363 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136314 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107231 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Дочка Ілона Маска критикує заяви про батьківство

Дочка Ілона Маска критикує заяви про батьківство

Київ • УНН

 • 29254 перегляди

Вівіан, трансгендерна дочка Ілона Маска, розкритикувала батька у TikTok через новину про появу єдинокровного брата чи сестри. Вона дізналася про це з Reddit, а не від родини.

Дочка Ілона Маска висміює свої напружені стосунки з батьком... випустивши кліп про те, що в неї з'явився єдинокровний брат чи сестра, і розповівши, як вона дізналася про цю новину. Про це повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

Вівіан Дженна Вілсон - 21-річна дочка Ілона від його першої колишньої дружини Джастін Вілсон - на цих вихідних опублікувала в TikTok пост про передбачувану дитину, яка, як стверджує Ешлі Сент-Клер, від Маска.

У кліпі Вівіан беззвучно підспівує під аудіозапис з телешоу "Фінес і Ферб" — по суті, кажучи, що дивно, що тепер вона дізналася про двох нових братів та сестер з Reddit, а не від своєї власної родини.

Зазначається що, Ілон і Вівіан не розмовляють один з одним... Видання нагадало, що влітку Вівіан, яка є трансгендером, обрушилася з критикою на Маска, який стверджував, що зробив перехід через "вірус пробудження розуму".

Вівіан стверджує, що Ілон ніколи не був для неї батьком... і, незважаючи на його розповіді про час, який вони проводили разом, коли Вівіан була дитиною, вона каже, що вони ніколи не мали особливих стосунків.

Насправді ще минулого місяця Вівіан заявила в інтерв'ю, що Ілон сварив її за те, що вона нетрадиційної орієнтації, і ніколи по-справжньому не підтримував її.

Нагадаємо

Інфлюенсерка Ешлі Сент-Клер заявила, що народила дитину від Ілона Маска п'ять місяців тому. Блогерка просить ЗМІ поважати приватність дитини та уникати настирливих репортажів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ilon-maskІлон Маск

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