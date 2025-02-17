Дочь Илона Маска критикует заявления об отцовстве

Дочь Илона Маска высмеивает свои напряженные отношения с отцом... выпустив клип о том, что у нее появился единокровный брат или сестра, и рассказав, как она узнала об этой новости. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Вивиан Дженна Уилсон - 21-летняя дочь Илона от его первой бывшей жены Джастин Уилсон - на этих выходных опубликовала в TikTok пост о предполагаемом ребенке, который, как утверждает Эшли Сент-Клер, от Маска.

В клипе Вивиан беззвучно подпевает под аудиозапись из телешоу "Финес и Ферб" - по сути, говоря, что странно, что теперь она узнала о двух новых братьях и сестрах из Reddit, а не от своей собственной семьи.

Отмечается что, Илон и Вивиан не разговаривают друг с другом... Издание напомнило, что летом Вивиан, которая является трансгендером, обрушилась с критикой на Маска, который утверждал, что совершил переход из-за "вируса пробуждения разума".

Вивиан утверждает, что Илон никогда не был для нее отцом... и, несмотря на его рассказы о времени, которое они проводили вместе, когда Вивиан была ребенком, она говорит, что они никогда не имели особых отношений.

На самом деле еще в прошлом месяце Вивиан заявила в интервью, что Илон ругал ее за то, что она нетрадиционной ориентации, и никогда по-настоящему не поддерживал ее.

Напомним

Инфлюенсерка Эшли Сент-Клер заявила, что родила ребенка от Илона Маска пять месяцев назад. Блогерша просит СМИ уважать приватность ребенка и избегать назойливых репортажей.