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Трамп готовий до нової хвилі звільнень в уряді США попри рішення судів - Reuters

Київ • УНН

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Адміністрація Трампа не відмовляється від плану масових звільнень та скорочення бюджету. Попри визнання помилок, Білий дім обіцяє боротися з рішеннями судів щодо поновлення звільнених.

Трамп готовий до нової хвилі звільнень в уряді США попри рішення судів - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п'ятницю не подала жодних ознак відходу від свого плану щодо другої хвилі масових звільнень і скорочення бюджету в уряді США після того, як два рішення федерального суду наказали поновити на роботі тисячі працівників, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Попри це, віцепрезидент США Джей Ді Венс у п’ятницю визнав, що були допущені помилки під час процесу скорочення штату, який просувався шаленою швидкістю з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

У четвер федеральні агентства зіткнулися з дедлайном для подання широкомасштабних планів реорганізації в межах прагнення Трампа радикально переробити федеральну бюрократію, завдання, яке він в основному доручив Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска.

Наразі зусилля DOGE призвели до потенційного скорочення понад 100 000 робочих місць серед 2,3 мільйона федеральних цивільних працівників, заморожування іноземної допомоги та скасування тисяч програм і контрактів.

Підхід DOGE часом був настільки неоднозначним, що ключові федеральні службовці, такі як ті, хто наглядає за ядерними запасами країни, і вчені, які борються з пташиним грипом, були звільнені та відкликані, вказує видання.

У той же час фінансові ринки були сколихнуті економічними ризиками, спричиненими глобальною торговою війною, яку веде Трамп. Фондові ринки різко впали за останні два тижні, знищивши 5 трильйонів доларів через побоювання, що політика Трампа може призвести до рецесії, хоча акції на Волл-стріт у п'ятницю виросли.

Венс заявив у п'ятницю, що DOGE Маска іноді робив помилки, і захистив більшість федеральних службовців як працьовитих.

"Ілон сам сказав, що іноді ви робите щось, ви робите помилку, а потім виправляєте її. Я приймаю помилки", - сказав Венс в інтерв'ю NBC News.

"Я також вважаю, що потрібно швидко виправляти ці помилки. Але я також добре усвідомлюю той факт, що в уряді працює багато хороших людей — багато людей, які роблять дуже хорошу роботу, - сказав Венс. - І ми хочемо спробувати зберегти якомога більше того, що працює в уряді, і при цьому виключити те, що не працює".

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Рішення федеральних судів у Каліфорнії та Меріленді в четвер наказали деяким агентствам поновити на роботі тисячі співробітників, які пройшли випробувальний термін і були звільнені протягом останніх тижнів.

Білий дім, назвавши суддів партійними активістами, пообіцяв дати відсіч. Рішення у Каліфорнії вже було оскаржено, і адміністрація попросила суддю призупинити виконання судового рішення до отримання результату.

"Ця заборона є абсолютно неконституційною, - заявила в п’ятницю прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт. - Не можна, щоб суддя окружного суду нижчого рівня подав судову заборону на узурпацію виконавчої влади президента Сполучених Штатів".

Разом з Маском, найбагатшою людиною світу, Трамп 11 лютого підписав указ, який наказує всім відомствам "негайно розпочати підготовку до початку широкомасштабного скорочення чисельності", використовуючи юридичний термін, який зазвичай називають RIF для позначення масових звільнень.

У наступному меморандумі Управління управління персоналом США говориться, що плани повинні включати "значне скорочення" штатного персоналу, скорочення нерухомості, менший бюджет і скасування функцій, не передбачених законом.

Податкова служба США (IRS), податкова агенція, яка тривалий час була об'єктом зневаги республіканців, планує скоротити 20-25% своїх співробітників до 15 травня, за словами людини, поінформованої про плани агентства. На момент вступу Трампа на посаду в IRS працювало близько 100 000 осіб, а це означає, що близько 25 000 людей втратить роботу.

Адміністрація Трампа ще не назвала загальну кількість людей, які вона звільнила, але Reuters звітує про внутрішні меморандуми, публічні заяви та інші джерела, нараховуючи понад 100 000 людей, звільнених або яким запропонували "викуп", причому тільки Міністерство у справах ветеранів має на меті скоротити понад 80 000 працівників.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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