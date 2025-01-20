Трагическое ДТП с квадроциклом на Львовщине: погиб 8-летний ребенок

38-летний водитель квадроцикла в селе Завадка, Львовской области не справился с управлением: транспортное средство упало в реку, от травм скончался 8-летний пассажир. Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Полиции Львовской области.

Детали

В пятницу, 19 января, Стрыйского района, Львовской области случилась трагедия. 38-летний житель района, не справился с управлением квадроцикла, - транспортное средство перевернулось и упало в реку. От полученных в результате ДТП травм 8-летний пассажир скончался в карете скорой медицинской помощи. Водитель транспортного средства получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Дополнение

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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