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The Washington Post

Трагічна ДТП з квадроциклом на Львівщині: загинула 8-річна дитина

Київ • УНН

 • 27542 перегляди

У селі Завадка Львівської області квадроцикл впав у річку через втрату керування водієм. 8-річний пасажир загинув, 38-річний водій госпіталізований з травмами.

Трагічна ДТП з квадроциклом на Львівщині: загинула 8-річна дитина

38-річний водій квадроцикла у селі Завадка, Львівської області не впорався з керуванням: транспортний засіб впав у річку, від травм помер 8-річний пасажир. Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Поліції Львівської області.

Деталі

У п’ятницю, 19 січня, Стрийського району, Львівської області трапилася трагедія. 38-річний житель району, не впорався з керуванням квадроцикла, - транспортний засіб перекинувся і впав у річку. Від отриманих внаслідок ДТП травм 8-річний пасажир помер у кареті швидкої медичної допомоги. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Доповнення

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо

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