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Масштабна ДТП у Казахстані: близько 95 автомобілів зіткнулися через негоду

Київ • УНН

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На трасі "Астана-Петропавловськ" сталася масова аварія за участю близько 95 автомобілів через погані погодні умови. На місці працюють рятувальники, рух частково відновлено під наглядом поліції.

У Казахстані на трасі "Астана-Петропавловськ" через негоду сталась масштабна ДТП - зіштовхнулось близько 95 автомобілів, передає УНН із посиланням на "КазАвтоЖол".

Деталі

Масштабна аварія сталась сьогодні на 153-му кілометрі траси "Астана-Петропавловськ", поблизу села Жанаталап.

За попередніми даними, причиною аварії стала негода та недотримання водіями швидкісного режиму і безпечної дистанції.

На місці події працюють співробітники поліції та спеціалісти компанії "КазАвтоЖол". Одна смуга вже розчищена, і автомобілі, які перебувають у справному стані, почали рух.

Через погіршення погодних умов раніше, о 07:20, на ділянці автодороги республіканського значення "Астана-Петропавловськ" (км 18–232) було введено обмеження руху для всіх видів транспорту. Після покращення погоди та розчищення дороги о 12:30 рух у напрямку міста Астана було відновлено під супроводом поліції та спецтехніки.

Наразі на зазначеній ділянці дороги працюють 22 комбіновані дорожні машини та 2 трактори. Через наслідки аварії рух на цій ділянці знову обмежено для всіх транспортних засобів.

Дорожні служби працюють у цілодобовому режимі.

ДТП у Києві "паралізувала" рух на Глибочицькій: що відомо03.01.25, 12:55 • 28072 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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