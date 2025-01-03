Масштабна ДТП у Казахстані: близько 95 автомобілів зіткнулися через негоду
Київ • УНН
На трасі "Астана-Петропавловськ" сталася масова аварія за участю близько 95 автомобілів через погані погодні умови. На місці працюють рятувальники, рух частково відновлено під наглядом поліції.
У Казахстані на трасі "Астана-Петропавловськ" через негоду сталась масштабна ДТП - зіштовхнулось близько 95 автомобілів, передає УНН із посиланням на "КазАвтоЖол".
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Масштабна аварія сталась сьогодні на 153-му кілометрі траси "Астана-Петропавловськ", поблизу села Жанаталап.
За попередніми даними, причиною аварії стала негода та недотримання водіями швидкісного режиму і безпечної дистанції.
На місці події працюють співробітники поліції та спеціалісти компанії "КазАвтоЖол". Одна смуга вже розчищена, і автомобілі, які перебувають у справному стані, почали рух.
Через погіршення погодних умов раніше, о 07:20, на ділянці автодороги республіканського значення "Астана-Петропавловськ" (км 18–232) було введено обмеження руху для всіх видів транспорту. Після покращення погоди та розчищення дороги о 12:30 рух у напрямку міста Астана було відновлено під супроводом поліції та спецтехніки.
Наразі на зазначеній ділянці дороги працюють 22 комбіновані дорожні машини та 2 трактори. Через наслідки аварії рух на цій ділянці знову обмежено для всіх транспортних засобів.
Дорожні служби працюють у цілодобовому режимі.
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