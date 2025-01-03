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Масштабное ДТП в Казахстане: около 95 автомобилей столкнулись из-за непогоды

Масштабное ДТП в Казахстане: около 95 автомобилей столкнулись из-за непогоды

Киев  •  УНН

 • 7903 просмотра

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На трассе "Астана-Петропавловск" произошла массовая авария с участием около 95 автомобилей из-за плохих погодных условий. На месте работают спасатели, движение частично восстановлено под наблюдением полиции.

В Казахстане на трассе "Астана-Петропавловск" из-за непогоды произошло масштабное ДТП - столкнулись около 95 автомобилей, передает УНН со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Детали

Масштабная авария произошла сегодня на 153-м километре трассы "Астана-Петропавловск", вблизи села Жанаталап.

По предварительным данным, причиной аварии стала непогода и несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и специалисты компании "КазАвтоЖол". Одна полоса уже расчищена, и автомобили, находящиеся в исправном состоянии, начали движение.

Из-за ухудшения погодных условий ранее, в 07:20, на участке автодороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" (км 18-232) было введено ограничение движения для всех видов транспорта. После улучшения погоды и расчистки дороги в 12:30 движение в направлении города Астана было восстановлено под сопровождением полиции и спецтехники.

Сейчас на указанном участке дороги работают 22 комбинированные дорожные машины и 2 трактора. Из-за последствий аварии движение на этом участке снова ограничено для всех транспортных средств.

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

ДТП в Киеве "парализовало" движение на Глыбочицкой: что известно3 янв. 2025, 10:55 • 15428 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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