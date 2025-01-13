Смертельна ДТП за участі автобуса у Німеччині: серед жертв є українка - ЗМІ

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Автобус Flixbus перекинувся на автомагістралі A11 біля німецько-польського кордону, двоє людей загинули. Серед жертв - громадяни України та Німеччини, четверо осіб отримали серйозні травми.

 В аварії біля німецько-польського кордону за участі автобуса Flixbus, що сталась цими вихідними, загинуло двоє людей - громадянин України та громадянин Німеччини, ще четверо осіб отримали серйозні травми. Про це пише BFMTV, передає УНН.   

"В аварії загинуло двоє людей - українець і німець", - пише BFMTV.

Також серйозно поранено четверо людей, серед яких жінка з Польщі. Наразі за життя жінки борються лікарі.

За даними поліції, водійка автобуса мала з'їхати з траси А11, щоб перечекати хуртовини. Там він злетів на узбіччя та врізався в огорожу, що відокремлює автостоянку від траси. Автобус відскочило вгору, а потім перекинуло на правий бік.

Поліція перевіряє, наскільки слизьке зимове дорожнє покриття, швидкість автомобіля та пориви вітру сприяли інциденту.

В автобусі перебувало 12 пасажирів і водій. 

Доповнення

Німецькі ЗМІ нагадують, що подібна аварія сталася минулої весни на автомагістралі A9 поблизу Лейпцига. Потім автобус цієї ж перевізної компанії з'їхав з дороги і перекинувся.  Тоді загинули чотири жінки. 30 осіб отримали поранення.

Під час новорічних свят у ДТП в Україні загинули 123 людини09.01.25, 16:18 • 24212 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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