Під час новорічних свят у ДТП в Україні загинули 123 людини
Київ • УНН
За святковий період в Україні сталося 811 ДТП, в яких загинули 123 людини та 1031 отримали травми. Патрульна поліція відзначає зменшення кількості аварій порівняно з минулим роком.
У різдвяно-новорічний період в Україні сталося 811 ДТП із постраждалими — це менше, ніж торік. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
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У 2023 році патрульним вдалося зменшити кількість ДТП порівняно з 2022 роком. За словами Білошицького, за святковий період в аваріях на дорогах загинули 123 людини, а ще 1031 отримала травми.
Він зазначив, що правоохоронці вже третій рік посилюють контроль на дорогах у цей час, і такі заходи допомагають знижувати кількість аварій.
Статистика свідчить, що цьогоріч показники стали меншими, ніж торік, а в 2022 році також вдалося досягти зниження у порівнянні з попереднім роком.
Білошицький додав, що поліція контролювала і громадський порядок, зокрема стежила за дотриманням заборони на використання піротехніки. Масових порушень не було, а на поодинокі випадки реагували оперативно.
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