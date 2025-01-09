Во время новогодних праздников в ДТП в Украине погибли 123 человека
Киев • УНН
За святковий період в Україні сталося 811 ДТП, в яких загинули 123 людини та 1031 отримали травми. Патрульна поліція відзначає зменшення кількості аварій порівняно з минулим роком.
В рождественско-новогодний период в Украине произошло 811 ДТП с пострадавшими - это меньше, чем в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает УНН.
Детали
В 2023 году патрульным удалось снизить количество ДТП по сравнению с 2022 годом. По словам Белошицкого, за праздничный период в авариях на дорогах погибли 123 человека, а еще 1031 получил травмы.
Он отметил, что правоохранители уже третий год усиливают контроль на дорогах в это время, и такие меры помогают снижать количество аварий.
Статистика свидетельствует, что в этом году показатели стали меньше, чем в прошлом году, а в 2022 году также удалось достичь снижения по сравнению с предыдущим годом.
Белошицкий добавил, что полиция контролировала и общественный порядок, в частности следила за соблюдением запрета на использование пиротехники. Массовых нарушений не было, а на единичные случаи реагировали оперативно.
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