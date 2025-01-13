Смертельное ДТП с участием автобуса в Германии: среди жертв есть украинка - СМИ
Киев • УНН
Автобус Flixbus перевернулся на автомагистрали A11 возле немецко-польской границы, двое человек погибли. Среди жертв - граждане Украины и Германии, четверо человек получили серьезные травмы.
В аварии возле немецко-польской границы с участием автобуса Flixbus, произошедшей в эти выходные, погибли двое человек - гражданин Украины и гражданин Германии, еще четверо получили серьезные травмы. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.
"В аварии погибли двое людей - украинец и немец", - пишет BFMTV.
Также серьезно ранены четверо людей, среди которых женщина из Польши. Сейчас за жизнь женщины борются врачи.
По данным полиции, водитель автобуса должен был съехать с трассы А11, чтобы переждать метель. Там он съехал на обочину и врезался в ограждение, отделяющее стоянку от трассы. Автобус отскочил вверх, а затем перевернулся на правый бок.
Полиция проверяет, насколько скользкое зимнее дорожное покрытие, скорость автомобиля и порывы ветра способствовали инциденту.
В автобусе находились 12 пассажиров и водитель.
Дополнение
Немецкие СМИ напоминают, что подобная авария произошла прошлой весной на автомагистрали A9 недалеко от Лейпцига. Тогда автобус этой же транспортной компании съехал с дороги и перевернулся. Тогда погибли четыре женщины. 30 человек получили ранения.
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