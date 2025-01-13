Смертельное ДТП с участием автобуса в Германии: среди жертв есть украинка - СМИ

В аварии возле немецко-польской границы с участием автобуса Flixbus, произошедшей в эти выходные, погибли двое человек - гражданин Украины и гражданин Германии, еще четверо получили серьезные травмы. Об этом пишет BFMTV, передает УНН.

"В аварии погибли двое людей - украинец и немец", - пишет BFMTV.

Также серьезно ранены четверо людей, среди которых женщина из Польши. Сейчас за жизнь женщины борются врачи.

По данным полиции, водитель автобуса должен был съехать с трассы А11, чтобы переждать метель. Там он съехал на обочину и врезался в ограждение, отделяющее стоянку от трассы. Автобус отскочил вверх, а затем перевернулся на правый бок.

Полиция проверяет, насколько скользкое зимнее дорожное покрытие, скорость автомобиля и порывы ветра способствовали инциденту.

В автобусе находились 12 пассажиров и водитель.

Дополнение

Немецкие СМИ напоминают, что подобная авария произошла прошлой весной на автомагистрали A9 недалеко от Лейпцига. Тогда автобус этой же транспортной компании съехал с дороги и перевернулся. Тогда погибли четыре женщины. 30 человек получили ранения.

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