Торговля по расписанию: помощники премьера Индии Моди посетят РФ для консультаций - Bloomberg
Киев • УНН
Советник по нацбезопасности Аджит Довал и министр иностранных дел С. Джайшанкар из Индии посетят Россию для ежегодных консультаций. Это происходит на фоне роста напряженности в отношениях Индии и США, а также продолжения войны России против Украины.
Визиты советника по национальной безопасности Аджита Доваля и министра иностранных дел С. Джайшанкара являются частью обычных ежегодных консультаций. Однако приезд в Россию официальных лиц, представляющих правительство Индии, состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Торговые войны, тарифные угрозы и логистические шоки — как бы там ни было, но помощники главы правительства Индии Нарендры Моди собрались посетить Россию.
По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, главные помощники премьер-министра Индии Нарендры Моди посетят РФ с запланированными визитами в ближайшие дни. Это ежегодные консультации, но они проходят на фоне роста напряженности в отношениях между Индией и США, а также на фоне продолжения агрессивной войны России против Украины.
Советник по вопросам национальной безопасности Аджит Доваль посетит Россию на этой неделе, а министр иностранных дел С. Джайшанкар присоединится к нему позже в этом месяце.
Изданию эту информацию сообщили индийские официальные лица, которые попросили не называть их имен, поскольку переговоры пока являются частными.
Контекст
На фоне роста напряженности с Трампом, Индия на прошлой неделе подтвердила свое "устойчивое и проверенное временем партнерство" с Москвой.
Отметим, что Моди на протяжении многих лет поддерживал тесные связи с Путиным. Глава правительства Индии посетил Россию в октябре.
российский президент посетит Индию позже в этом году
Нью-Дели недавно защитил свою позицию, назвав критику со стороны США и Европейского Союза относительно торговли азиатской страны с Россией "неоправданной и необоснованной".
Напомним
В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди занял дерзкую позицию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, призвав страну покупать местные товары.