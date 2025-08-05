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Торговля по расписанию: помощники премьера Индии Моди посетят РФ для консультаций - Bloomberg

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Советник по нацбезопасности Аджит Довал и министр иностранных дел С. Джайшанкар из Индии посетят Россию для ежегодных консультаций. Это происходит на фоне роста напряженности в отношениях Индии и США, а также продолжения войны России против Украины.

Торговля по расписанию: помощники премьера Индии Моди посетят РФ для консультаций - Bloomberg

Визиты советника по национальной безопасности Аджита Доваля и министра иностранных дел С. Джайшанкара являются частью обычных ежегодных консультаций. Однако приезд в Россию официальных лиц, представляющих правительство Индии, состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Торговые войны, тарифные угрозы и логистические шоки — как бы там ни было, но помощники главы правительства Индии Нарендры Моди собрались посетить Россию.

По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, главные помощники премьер-министра Индии Нарендры Моди посетят РФ с запланированными визитами в ближайшие дни. Это ежегодные консультации, но они проходят на фоне роста напряженности в отношениях между Индией и США, а также на фоне продолжения агрессивной войны России против Украины.

Советник по вопросам национальной безопасности Аджит Доваль посетит Россию на этой неделе, а министр иностранных дел С. Джайшанкар присоединится к нему позже в этом месяце.

- пишет Bloomberg.

Изданию эту информацию сообщили индийские официальные лица, которые попросили не называть их имен, поскольку переговоры пока являются частными.

Контекст

На фоне роста напряженности с Трампом, Индия на прошлой неделе подтвердила свое "устойчивое и проверенное временем партнерство" с Москвой.

Отметим, что Моди на протяжении многих лет поддерживал тесные связи с Путиным. Глава правительства Индии посетил Россию в октябре.

российский президент посетит Индию позже в этом году

- пишет Bloomberg.

Нью-Дели недавно защитил свою позицию, назвав критику со стороны США и Европейского Союза относительно торговли азиатской страны с Россией "неоправданной и необоснованной".

Напомним

В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что страна стала объектом критики со стороны США и ЕС за импорт российской нефти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди занял дерзкую позицию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, призвав страну покупать местные товары.

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина