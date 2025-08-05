Торгівля за розкладом: помічники прем'єра Індії Моді відвідають рф для консультацій - Bloomberg
Київ • УНН
Радник з нацбезпеки Аджит Довал та міністр закордонних справ С. Джайшанкар з Індії відвідають росію для щорічних консультацій. Це відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах Індії та США, а також продовження війни росії проти України.
Візити радника з національної безпеки Аджіта Доваля та міністра закордонних справ С. Джайшанкара є частиною звичайних щорічних консультацій. Втім приїзд в росію офіційних осіб, що представляють уряд Індії відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах США.
Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Торговельні війни, тарифні загрози та логістичні шоки - як би там не було, але помічники глави уряду Індії Нарендри Моді зібралися відвідати росії.
За словами офіційних осіб, знайомих з цим питанням, головні помічники прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді відвідають рф з запланованими візитами найближчими днями. Це щорічні консультації, але відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах між Індією та США, та на тлі продовження агресивної війни росії проти України.
Радник з питань національної безпеки Аджит Довал відвідає росію цього тижня, а міністр закордонних справ С. Джайшанкар приєднається до нього пізніше цього місяця.
Виданню цю інформацію повідомили індійські офіційні особи, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори поки що є приватними.
Контекст
На тлі зростання напруженості з Трампом, Індія минулого тижня підтвердила своє "стійке та перевірене часом партнерство" з москвою.
Зазначимо, що Моді протягом багатьох років підтримував тісні зв'язки з путіним. Глава уряду Індії відвідав росію в жовтні.
російський президент відвідає Індію пізніше цього року
Нью-Делі нещодавно захистив свою позицію, назвавши критику з боку США та Європейського Союзу щодо торгівлі азійської країни з росією "невиправданою та необґрунтованою".
Нагадаємо
У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що країна стала об'єктом критики з боку США та ЄС за імпорт російської нафти.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зайняв зухвалу позицію у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа ввести мита, закликавши країну купувати місцеві товари.