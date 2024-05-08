TikTok подает в суд из-за закона США о продаже мессенджера

TikTok и его китайская материнская компания ByteDance подали иск в федеральный суд США, чтобы заблокировать закон о потенциальном запрете TikTok в Соединенных Штатах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Компания утверждает, что законопроект "не ясно описывает TikTok как угрозу национальной безопасности". В иске утверждается, что закон нарушает Конституцию США, в частности Первую поправку по защите свободы слова. Поэтому компании просят запретить генеральному прокурору США Меррику Гарленду выполнять закон.

Конгресс сделал беспрецедентный шаг, четко выделив и запретив TikTok: живой онлайн-форум, который используется 170 млн американцев для создания, обмена и просмотра видео в интернете. Впервые в истории Конгресс принял закон, который подвергает постоянный общенациональный запрет на единую речевую платформу с названием и запрещает каждому американцу участвовать в уникальном онлайн-сообществе с более чем 1 млрд человек во всем мире говорится в иске ByteDance.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом 24 апреля, дает ByteDance время до 19 января, чтобы продать TikTok западной компании, иначе его запретят на всей территории Соединенных Штатов.

В иске говорится: "продажа просто невозможна: ни коммерчески, ни технологически, ни юридически. Нет сомнений: закон заставит запретить до 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 млн американцев. которые используют платформу для общения способами, которые невозможно воспроизвести в другом месте".

Американские законодатели обеспокоены, что Китай может получить доступ к данным об американцах или шпионить за ними с помощью TikTok, поэтому закон приняли подавляющим большинством в Конгрессе. Между тем соцсеть отрицает, что когда-либо передавала данные пользователей из США.

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