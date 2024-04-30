Запрет TikTok в ЕС "не исключен" - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула, что запрет TikTok в Европейском Союзе является вариантом, во время дебатов 29 апреля в Маастрихте, в которых принимают участие ведущие кандидаты от партий на выборах блока в 2024 году, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Это не исключено", - сказала фон дер Ляйен после того, как модератор упомянул Соединенные Штаты, где TikTok грозит национальный запрет, если он не будет продан его владельцем ByteDance.

Она сразу добавила, что Еврокомиссия была "самой первой организацией в мире, которая запретила TikTok на наших корпоративных телефонах".

Фон дер Ляйен выступала не как президент Еврокомиссии в Маастрихте, а как ведущий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии - но это замечание прозвучало на фоне ряда плохих новостей для TikTok в Европе, отмечает издание.

Дополнение

На прошлой неделе TikTok решил приостановить функцию, которая вознаграждала пользователей за взаимодействие с приложением TikTok Lite, после того, как Еврокомиссия начала изучать эту функцию в соответствии с правилами модерации контента блока, Законом о цифровых услугах (DSA).

TikTok подпадает под отдельное расследование - также в рамках DSA - по обвинению в неспособности защитить несовершеннолетних. Согласно DSA Еврокомиссия в любом случае может распорядиться о временном прекращении предоставления услуги в качестве крайней меры.

Другие кандидаты на дебатах были более сдержанными, пишет издание. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, ведущий кандидат от либеральной партии ALDE, сказала, что нужно посмотреть, что там происходит, когда речь идет о TikTok.

Сообщается, что сама фон дер Ляйен избегает TikTok во время предвыборной кампании на второй срок.

Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении