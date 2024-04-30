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Заборона TikTok в ЄС "не виключена" - фон дер Ляєн

Заборона TikTok в ЄС "не виключена" - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 23811 перегляди

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що заборона TikTok в Європейському Союзі є можливим варіантом.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякнула, що заборона TikTok у Європейському Союзі є варіантом, під час дебатів 29 квітня в Маастріхті, у яких беруть участь провідні кандидати від партій на виборах блоку у 2024 році, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Це не виключено", - сказала фон дер Ляйєн після того, як модератор згадав Сполучені Штати, де TikTok загрожує національна заборона, якщо він не буде проданий його власником ByteDance.

Вона відразу додала, що Єврокомісія була "найпершою організацією у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

Фон дер Ляєн виступала не як президент Єврокомісії в Маастріхті, а як провідний кандидат від правоцентристської Європейської народної партії - але це зауваження прозвучало на тлі низки поганих новин для TikTok в Європі, зазначає видання.

Доповнення

Минулого тижня TikTok вирішив призупинити функцію, яка винагороджувала користувачів за взаємодію з додатком TikTok Lite, після того, як Єврокомісія почала вивчати цю функцію відповідно до правил модерації контенту блоку, Закону про цифрові послуги (DSA).

TikTok підпадає під окреме розслідування - також у межах DSA - за звинуваченням у нездатності захистити неповнолітніх. Відповідно до DSA Єврокомісія в будь-якому випадку може розпорядитися про тимчасове припинення надання послуги як крайній захід.

Інші кандидати на дебатах були більш стриманими, пише видання. Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, провідний кандидат від ліберальної партії ALDE, сказала, що потрібно подивитися, що там відбувається, коли йдеться про TikTok.

Повідомляється, що сама фон дер Ляєн уникає TikTok під час передвиборчої кампанії на другий термін.

Байден підписав закон про потенційну заборону TikTok у США. Його кампанія все одно планує залишитися в застосунку25.04.24, 17:56 • 15103 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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