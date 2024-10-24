Тарифы Трампа ударят по ЕС, наибольшему риску подвергается Германия - исследование экономистов
Киев • УНН
В случае победы Трампа и введения 20% пошлин на импорт, ВВП еврозоны может сократиться на 1,3% к 2028 году. Больше всего пострадает Германия, где падение ВВП может достичь 1,5%.
В случае победы Дональда Трампа и введения в США 20% пошлин для импорта, промышленная мощь Германии окажется очень уязвимой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Еuronews.
ЕС сильно зависит в некоторых секторах от экспорта в США. Однако при сценарии, когда администрация Трампа введет тарифы в размере 20% против ЕС, а блок примет ответные меры, ВВП еврозоны сократится на 1,3% в 2027 и 2028 годах и упадет на 1,5% в Германии. Об этом говорится в докладе немецкого экономического института IW.
Справочно
У Дональда Трампа есть запасной козырь, которым, по его словам, он воспользуется, если его переизберут президентом США в ноябре 2024 года: пошлина до 20 процентов на все товары, импортируемые из-за рубежа.
«Помимо любви и религии, это самое большое слово: долг», - сказал Трамп в понедельник на митинге в Северной Каролине.
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Кандидат от республиканской партии рассчитывает на торговый рычаг для стимулирования бизнеса в США, создания рабочих мест и сокращения дефицита федерального бюджета благодаря дополнительным налоговым поступлениям.
В частности, Трамп пригрозил ввести пошлины до 60% на китайскую продукцию и до 200 процентов на автомобили, произведенные на приграничных заводах (известных как макиладорас).
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Прогнозы аналитиков
Экономическое бремя тарифов рискует упасть на американских потребителей, тогда как союзники США, включая ЕС, опасаются серьезных последствий для двусторонней торговли.
Экономисты расходятся во мнениях относительно масштабов убытков, большинство согласны с тем, что тарифы Трампа нанесут разрушительный удар по европейской экономике.
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По оценкам Goldman Sachs: универсальный тариф в 10% сократит ВВП еврозоны на 1%.
Тарифы Трампа могут снизить рост еврозоны на 1,5% к 2028 году и до 1,6% ВВП Германии.
Влияние на другие национальные экономики будет меньше, в случае Испании - примерно на 0,5%.
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