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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тарифы Трампа ударят по ЕС, наибольшему риску подвергается Германия - исследование экономистов

Киев  •  УНН

13:39 • 4173 просмотра

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В случае победы Трампа и введения 20% пошлин на импорт, ВВП еврозоны может сократиться на 1,3% к 2028 году. Больше всего пострадает Германия, где падение ВВП может достичь 1,5%.

В случае победы Дональда Трампа и введения в США 20% пошлин для импорта, промышленная мощь Германии окажется очень уязвимой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Еuronews.

ЕС сильно зависит в некоторых секторах от экспорта в США. Однако при сценарии, когда администрация Трампа введет тарифы в размере 20% против ЕС, а блок примет ответные меры, ВВП еврозоны сократится на 1,3% в 2027 и 2028 годах и упадет на 1,5% в Германии. Об этом говорится в докладе немецкого экономического института IW.

Справочно

У Дональда Трампа есть запасной козырь, которым, по его словам, он воспользуется, если его переизберут президентом США в ноябре 2024 года: пошлина до 20 процентов на все товары, импортируемые из-за рубежа.

«Помимо любви и религии, это самое большое слово: долг», - сказал Трамп в понедельник на митинге в Северной Каролине.

В Еврокомиссии видят возможность сократить выбросы за счет налоговой политики24 октября 2024, 10:26 • 12300 просмотров

Кандидат от республиканской партии рассчитывает на торговый рычаг для стимулирования бизнеса в США, создания рабочих мест и сокращения дефицита федерального бюджета благодаря дополнительным налоговым поступлениям.

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В частности, Трамп пригрозил ввести пошлины до 60% на китайскую продукцию и до 200 процентов на автомобили, произведенные на приграничных заводах (известных как макиладорас).

Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе21 октября 2024, 08:51 • 15620 просмотров

Прогнозы аналитиков 

Экономическое бремя тарифов рискует упасть на американских потребителей, тогда как союзники США, включая ЕС, опасаются серьезных последствий для двусторонней торговли.

Экономисты расходятся во мнениях относительно масштабов убытков, большинство согласны с тем, что тарифы Трампа нанесут разрушительный удар по европейской экономике.

Китай возмущен санкциями США против их компаний, которые поставляли БПЛА россии24 октября 2024, 13:32 • 4844 просмотра

По оценкам Goldman Sachs: универсальный тариф в 10% сократит ВВП еврозоны на 1%.

Тарифы Трампа могут снизить рост еврозоны на 1,5% к 2028 году и до 1,6% ВВП Германии.

Влияние на другие национальные экономики будет меньше, в случае Испании - примерно на 0,5%.

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет24 октября 2024, 06:53 • 103384 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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