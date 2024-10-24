ukenru
ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
  •  21891 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  115577 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  128881 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  129338 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  126794 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  116257 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  141529 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
23 октября 2024, 06:25  •  116389 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136709 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
22 октября 2024, 13:03  •  138802 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico

Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico

  •  100085 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

  •  80546 просмотра
Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

  •  23327 просмотра
Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

  •  72766 просмотра
Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

  •  64909 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  129820 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  130182 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  131322 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  141529 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  167509 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

  •  116 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

  •  44917 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

  •  102072 просмотра
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  113757 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  114874 просмотра
Актуальное
ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:53  •  21240 просмотра

Read in English

Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро. Средства будут поступать из доходов от замороженных российских активов.

Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA) и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро (50 млрд долл.), предоставленных ЕС и партнерами по G7. Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет, сообщили в евроинституте 23 октября, пишет УНН.

Детали

"Совет ЕС принял пакет финансовой помощи Украине, включая исключительную макрофинансовую помощь (MFA) в размере до 35 миллиардов евро и Механизм кредитного сотрудничества (Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами по G7", - говорится в сообщении.

Исключительный кредит MFA и приемлемые двусторонние кредиты от партнеров по G7 в рамках механизма дополнительных кредитов для увеличения бюджетных поступлений Украины (ERA) будут погашены за счет будущих доходов, поступающих в центральные депозитарии ценных бумаг в ЕС в результате имплементации обездвиживания российских суверенных активов.

Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), как отмечается, будет выплачивать эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или из других источников, в форме финансовой поддержки Украине, чтобы помочь ей в обслуживании и погашении всех займов G7.

Кредит MFA на сумму до 35 миллиардов евро является вкладом ЕС в кредит G7 на сумму до 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов). Новая операция MFA, как указано, будет связана с политическими условиями, которые согласуются с Ukraine Facility, в частности Планом Украины. Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана Украины, и специальные положения по предотвращению мошенничества и других нарушений также будут применяться к кредиту MFA.

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар22 октября 2024, 09:17 • 107427 просмотров

Заимствования ЕС для финансирования чрезвычайного кредита MFA для Украины, как сообщается, будут гарантированы резервом бюджета ЕС.

"Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет", - сообщили в Совете ЕС.

Согласно новым правилам, принятым 23 октября, как отмечается, 95% поступлений, которые были получены центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) в ЕС в результате обездвиживания российских суверенных активов и которые были переведены в Союз, будут выделены в бюджет ЕС и теперь будут использованы для Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), который выделит эти средства в форме финансовой поддержки Украине, чтобы помочь ей в обслуживании и погашении кредитов. Остальные 5% и в дальнейшем будут выделяться Европейскому фонду мира.

Новое распределение, как указано, начнет применяться со второй половины 2025 года (ко второму полугодовому платежу финансового взноса, осуществленного в 2025 году, и ко всем последующим платежам).

Принятые 23 октября правовые акты вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины22 октября 2024, 10:45 • 131431 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
ukrainaУкраина