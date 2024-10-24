ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA) и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро (50 млрд долл.), предоставленных ЕС и партнерами по G7. Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет, сообщили в евроинституте 23 октября, пишет УНН.

Детали

"Совет ЕС принял пакет финансовой помощи Украине, включая исключительную макрофинансовую помощь (MFA) в размере до 35 миллиардов евро и Механизм кредитного сотрудничества (Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 миллиардов евро, предоставленных ЕС и партнерами по G7", - говорится в сообщении.

Исключительный кредит MFA и приемлемые двусторонние кредиты от партнеров по G7 в рамках механизма дополнительных кредитов для увеличения бюджетных поступлений Украины (ERA) будут погашены за счет будущих доходов, поступающих в центральные депозитарии ценных бумаг в ЕС в результате имплементации обездвиживания российских суверенных активов.

Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), как отмечается, будет выплачивать эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или из других источников, в форме финансовой поддержки Украине, чтобы помочь ей в обслуживании и погашении всех займов G7.

Кредит MFA на сумму до 35 миллиардов евро является вкладом ЕС в кредит G7 на сумму до 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов). Новая операция MFA, как указано, будет связана с политическими условиями, которые согласуются с Ukraine Facility, в частности Планом Украины. Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана Украины, и специальные положения по предотвращению мошенничества и других нарушений также будут применяться к кредиту MFA.

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Заимствования ЕС для финансирования чрезвычайного кредита MFA для Украины, как сообщается, будут гарантированы резервом бюджета ЕС.

"Ожидается, что кредит MFA будет предоставлен Украине до конца 2024 года и будет иметь максимальный срок 45 лет", - сообщили в Совете ЕС.

Согласно новым правилам, принятым 23 октября, как отмечается, 95% поступлений, которые были получены центральными депозитариями ценных бумаг (CSD) в ЕС в результате обездвиживания российских суверенных активов и которые были переведены в Союз, будут выделены в бюджет ЕС и теперь будут использованы для Механизма кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), который выделит эти средства в форме финансовой поддержки Украине, чтобы помочь ей в обслуживании и погашении кредитов. Остальные 5% и в дальнейшем будут выделяться Европейскому фонду мира.

Новое распределение, как указано, начнет применяться со второй половины 2025 года (ко второму полугодовому платежу финансового взноса, осуществленного в 2025 году, и ко всем последующим платежам).

Принятые 23 октября правовые акты вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС.

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