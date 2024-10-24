ЄС схвалив допомогу Україні до 35 млрд євро з використанням прибутків від активів рф: передбачає кредит на 45 років

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1614 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 11672 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 28184 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45122 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80617 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66236 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78513 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93789 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87319 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177845 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15743 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23577 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10546 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8404 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7182 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 28182 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177844 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334026 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267628 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 694 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45121 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18082 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23212 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28907 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ЄС схвалив допомогу Україні до 35 млрд євро з використанням прибутків від активів рф: передбачає кредит на 45 років

Київ • УНН

 • 113652 перегляди

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги Україні, що включає 35 млрд євро макрофінансової допомоги та механізм підтримки погашення кредитів на 45 млрд євро. Кошти надходитимуть з прибутків від заморожених російських активів.

ЄС схвалив допомогу Україні до 35 млрд євро з використанням прибутків від активів рф: передбачає кредит на 45 років

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги Україні, що включає 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA) та механізм підтримки погашення кредитів на 45 млрд євро (50 млрд дол.), наданих ЄС і партнерами по G7. Очікується, що кредит MFA буде надано до кінця 2024 року та матиме максимальний термін 45 років, повідомили у євроінституції 23 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Рада ЄС ухвалила пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову макрофінансову допомогу (MFA) обсягом до 35 мільярдів євро та Механізм кредитної співпраці (Loan Cooperation Mechanism, ULCM), який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС і партнерами по G7", - ідеться у повідомленні.

Винятковий кредит MFA і прийнятні двосторонні кредити від партнерів по G7 в межах механізму додаткових кредитів для збільшення бюджетних надходжень України (ERA) будуть погашені за рахунок майбутніх прибутків, що надходять до центральних депозитаріїв цінних паперів в ЄС в результаті імплементації знерухомлення російських суверенних активів.

Механізм кредитної співпраці з Україною (ULCM), як зазначається, виплачуватиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від держав-членів і третіх країн або з інших джерел, у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй в обслуговуванні та погашенні всіх позик G7.

Кредит MFA на суму до 35 мільярдів євро є внеском ЄС у кредит G7 на суму до 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів). Нова операція MFA, як вказано, буде пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з Ukraine Facility, зокрема Планом України. Системи управління та контролю, запропоновані в рамках Плану України, і спеціальні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням також застосовуватимуться до кредиту MFA.

У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар22.10.24, 12:17 • 107765 переглядiв

Запозичення ЄС для фінансування надзвичайного кредиту MFA для України, як повідомляється, буде гарантовано резервом бюджету ЄС.

"Очікується, що кредит MFA буде надано Україні до кінця 2024 року та матиме максимальний термін 45 років", - повідомили у Раді ЄС.

Згідно з новими правилами, ухваленими 23 жовтня, як зазначається, 95% надходжень, які були отримані центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) в ЄС в результаті знерухомлення російських суверенних активів і які були переведені в Союз, будуть виділені до бюджету ЄС і тепер будуть використані для Механізму кредитної співпраці з Україною (ULCM), який виділить ці кошти у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй в обслуговуванні та погашенні кредитів. Решта 5% і надалі виділятимуться Європейському фонду миру.

Новий розподіл, як вказано, почне застосовуватися з другої половини 2025 року (до другого піврічного платежу фінансового внеску, здійсненого в 2025 році, і до всіх наступних платежів).

Ухвалені 23 жовтня правові акти набудуть чинності наступного дня після їх публікації в Офіційному журналі ЄС.

Європарламент підтримав кредит у 35 млрд євро для України22.10.24, 13:45 • 131711 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Рада Європейського Союзу
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58