ЄС схвалив допомогу Україні до 35 млрд євро з використанням прибутків від активів рф: передбачає кредит на 45 років

Рада ЄС ухвалила пакет допомоги Україні, що включає 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA) та механізм підтримки погашення кредитів на 45 млрд євро (50 млрд дол.), наданих ЄС і партнерами по G7. Очікується, що кредит MFA буде надано до кінця 2024 року та матиме максимальний термін 45 років, повідомили у євроінституції 23 жовтня, пише УНН.

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"Рада ЄС ухвалила пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову макрофінансову допомогу (MFA) обсягом до 35 мільярдів євро та Механізм кредитної співпраці (Loan Cooperation Mechanism, ULCM), який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС і партнерами по G7", - ідеться у повідомленні.

Винятковий кредит MFA і прийнятні двосторонні кредити від партнерів по G7 в межах механізму додаткових кредитів для збільшення бюджетних надходжень України (ERA) будуть погашені за рахунок майбутніх прибутків, що надходять до центральних депозитаріїв цінних паперів в ЄС в результаті імплементації знерухомлення російських суверенних активів.

Механізм кредитної співпраці з Україною (ULCM), як зазначається, виплачуватиме ці кошти, а також можливі суми, отримані як добровільні внески від держав-членів і третіх країн або з інших джерел, у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй в обслуговуванні та погашенні всіх позик G7.

Кредит MFA на суму до 35 мільярдів євро є внеском ЄС у кредит G7 на суму до 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів). Нова операція MFA, як вказано, буде пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з Ukraine Facility, зокрема Планом України. Системи управління та контролю, запропоновані в рамках Плану України, і спеціальні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням також застосовуватимуться до кредиту MFA.

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Запозичення ЄС для фінансування надзвичайного кредиту MFA для України, як повідомляється, буде гарантовано резервом бюджету ЄС.

"Очікується, що кредит MFA буде надано Україні до кінця 2024 року та матиме максимальний термін 45 років", - повідомили у Раді ЄС.

Згідно з новими правилами, ухваленими 23 жовтня, як зазначається, 95% надходжень, які були отримані центральними депозитаріями цінних паперів (CSD) в ЄС в результаті знерухомлення російських суверенних активів і які були переведені в Союз, будуть виділені до бюджету ЄС і тепер будуть використані для Механізму кредитної співпраці з Україною (ULCM), який виділить ці кошти у формі фінансової підтримки Україні, щоб допомогти їй в обслуговуванні та погашенні кредитів. Решта 5% і надалі виділятимуться Європейському фонду миру.

Новий розподіл, як вказано, почне застосовуватися з другої половини 2025 року (до другого піврічного платежу фінансового внеску, здійсненого в 2025 році, і до всіх наступних платежів).

Ухвалені 23 жовтня правові акти набудуть чинності наступного дня після їх публікації в Офіційному журналі ЄС.

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