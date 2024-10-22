Європарламент підтримав кредит у 35 млрд євро для України
Київ • УНН
ЄП підтримав надання Україні кредиту до 35 млрд євро, забезпеченого замороженими російськими активами. Кошти планується виплатити до кінця 2025 року в межах ініціативи G7.
Європейський парламент схвалив кредит обсягом до 35 млрд євро для України, забезпечений російськими активами, повідомили у вівторок у євроінституції, пише УНН.
У вівторок депутати Європарламенту дали зелене світло надзвичайному кредиту обсягом до 35 млрд євро для України, яке буде погашено майбутніми доходами від заморожених російських активів. 518 голосами "за", 56 "проти" і 61 парламентар, що утримався, схвалено нову макрофінансову допомогу (MFA) для допомоги Україні у боротьбі з жорстокою агресивною війною росії
Деталі
Новий кредит є вкладом ЄС на підтримку ініціативи G7 для України, погодженої у червні. Надзвичайні доходи від заморожених російських державних активів буде використано для погашення кредиту. Кошти, як очікується, буде виплачено до кінця 2025 року.
"Цей кредит є частиною ЄС для пакету G7, узгодженого у червні минулого року, щодо надання до 50 млрд доларів (приблизно 45 млрд євро) фінансової підтримки Україні. Остаточна сума, яку внесе ЄС, може бути нижчою залежно від розміру кредитів, наданих іншими партнерами по G7", - ідеться у повідомленні.
Механізм Ukraine Loan Cooperation Mechanism, нещодавно створена структура, як зазначається, зробить майбутні доходи від заморожених активів російського центрального банку, які є в ЄС, доступними для України. "Ці кошти допоможуть Україні обслуговувати та погашати кредит ЄС MFA, а також кредити від інших партнерів G7. Хоча засоби механізму можуть використовуватися для обслуговування та погашення кредитів, Київ може розподіляти кошти MFA на власний розсуд", - вказано у повідомленні.
"Нові кошти MFA буде виплачено до кінця 2025 року. Кредит надається за умови незмінного зобов’язання України підтримувати ефективні демократичні механізми, поваги до прав людини та подальших політичних умов, які будуть викладені в меморандумі про взаєморозуміння. Окрім того, системи управління та контролю, викладені в Плані України, разом із конкретними заходами для запобігання шахрайству та іншим порушенням, застосовуватимуться до кредиту MFA", - вказали у Європарламенті.
Наступні кроки
Уряди ЄС вже схвалили пропозицію, і Рада ЄС планує ухвалити регламент у письмовій формі після голосування Європарламенту. Регламент набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.
У G7 оголосять про внески у 50 млрд дол. кредиту для України 25 жовтня - єврокомісар22.10.24, 12:17 • 107765 переглядiв