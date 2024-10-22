Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

Европейский парламент одобрил кредит в размере до 35 млрд евро для Украины, обеспеченный российскими активами, сообщили во вторник в евроинституте, пишет УНН.

Во вторник депутаты Европарламента дали зеленый свет чрезвычайному кредиту в размере до 35 млрд евро для Украины, который будет погашен будущими доходами от замороженных российских активов. 518 голосами "за", 56 "против" и 61 воздержавшийся парламентарий одобрили новую макрофинансовую помощь (MFA) для помощи Украине в борьбе с жестокой агрессивной войной россии - указано в сообщении Европарламента.

Детали

Новый кредит является вкладом ЕС в поддержку инициативы G7 для Украины, согласованной в июне. Чрезвычайные доходы от замороженных российских государственных активов будут использованы для погашения кредита. Ожидается, что средства будут выплачены к концу 2025 года.

"Этот кредит является частью ЕС для пакета G7, согласованного в июне прошлого года, по предоставлению до 50 млрд долларов (примерно 45 млрд евро) финансовой поддержки Украине. Окончательная сумма, которую внесет ЕС, может быть ниже в зависимости от размера кредитов, предоставленных другими партнерами по G7", - говорится в сообщении.

Механизм Ukraine Loan Cooperation Mechanism, недавно созданная структура, как отмечается, сделает будущие доходы от замороженных активов российского центрального банка, которые есть в ЕС, доступными для Украины. "Эти средства помогут Украине обслуживать и погашать кредит ЕС MFA, а также кредиты от других партнеров G7. Хотя средства механизма могут использоваться для обслуживания и погашения кредитов, Киев может распределять средства MFA по своему усмотрению", - указано в сообщении.

"Новые средства MFA будут выплачены до конца 2025 года. Кредит предоставляется при условии неизменного обязательства Украины поддерживать эффективные демократические механизмы, уважения прав человека и дальнейших политических условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании. Кроме того, системы управления и контроля, изложенные в Плане Украины, вместе с конкретными мерами для предотвращения мошенничества и других нарушений, будут применяться к кредиту MFA", - указали в Европарламенте.

Следующие шаги

Правительства ЕС уже одобрили предложение, и Совет ЕС планирует принять регламент в письменной форме после голосования Европарламента. Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

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