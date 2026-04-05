Танкер с российским топливом, который должен был идти на Кубу, начал разгрузку в Венесуэле

Киев • УНН

 • 5326 просмотра

Танкер Sea Horse с российским топливом начал разгрузку в Венесуэле вместо Кубы. Это усугубляет энергетический кризис на острове из-за блокады США.

Танкер с российским топливом, который должен был идти на Кубу, начал разгрузку в Венесуэле
Топливный танкер Sea Horse, который изначально направлялся на Кубу с грузом российского происхождения, начал разгрузку в Венесуэле после изменения маршрута на фоне нефтяной блокады США против Гаваны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинга судов, гонконгский танкер несколько недель простаивал в Атлантике, прежде чем в марте изменить курс и отправиться в Венесуэлу. Теперь судно начало выгрузку на независимом терминале, сообщил источник агентства.

Sea Horse был одним из судов, которые должны были частично облегчить топливный кризис на Кубе, но застряли или изменили маршрут после усиления американских ограничений на поставки нефти и топлива на остров. В конце марта Reuters также сообщало, что другой танкер с российской нефтью – Anatoly Kolodkin – все же смог зайти в кубинский порт Матансас с гуманитарным разрешением США.

Куба остается под давлением топливного кризиса

Переброска груза в Венесуэлу означает, что Куба потеряла еще один потенциальный источник поставок топлива в период масштабного дефицита. Остров уже несколько месяцев переживает перебои с электроснабжением и дефицит энергоносителей после остановки части внешних поставок.

