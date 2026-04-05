Танкер с российским топливом, который должен был идти на Кубу, начал разгрузку в Венесуэле

Топливный танкер Sea Horse, который изначально направлялся на Кубу с грузом российского происхождения, начал разгрузку в Венесуэле после изменения маршрута на фоне нефтяной блокады США против Гаваны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинга судов, гонконгский танкер несколько недель простаивал в Атлантике, прежде чем в марте изменить курс и отправиться в Венесуэлу. Теперь судно начало выгрузку на независимом терминале, сообщил источник агентства.

Подсанкционный танкер с российской нефтью прибыл на Кубу с согласия США

Sea Horse был одним из судов, которые должны были частично облегчить топливный кризис на Кубе, но застряли или изменили маршрут после усиления американских ограничений на поставки нефти и топлива на остров. В конце марта Reuters также сообщало, что другой танкер с российской нефтью – Anatoly Kolodkin – все же смог зайти в кубинский порт Матансас с гуманитарным разрешением США.

Куба остается под давлением топливного кризиса

Переброска груза в Венесуэлу означает, что Куба потеряла еще один потенциальный источник поставок топлива в период масштабного дефицита. Остров уже несколько месяцев переживает перебои с электроснабжением и дефицит энергоносителей после остановки части внешних поставок.

Россия готовит второй танкер с нефтью для Кубы, несмотря на энергетическую блокаду США