Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
4 квітня, 18:00
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 55950 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 49887 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 40087 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 74214 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 33405 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 56741 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 41107 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 62378 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
Танкер із російським паливом, який мав іти на Кубу, почав розвантаження у Венесуелі

Київ • УНН

 • 2956 перегляди

Танкер Sea Horse з російським паливом розпочав розвантаження у Венесуелі замість Куби. Це поглиблює енергетичну кризу на острові через блокаду США.

Фото: Reuters

Паливний танкер Sea Horse, який спочатку прямував на Кубу з вантажем російського походження, почав розвантаження у Венесуелі після зміни маршруту на тлі нафтової блокади США проти Гавани. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними моніторингу суден, гонконзький танкер кілька тижнів простоював в Атлантиці, перш ніж у березні змінити курс і вирушити до Венесуели. Тепер судно почало вивантаження на незалежному терміналі, повідомило джерело агентства.

Sea Horse був одним із суден, які мали частково полегшити паливну кризу на Кубі, але застрягли або змінили маршрут після посилення американських обмежень на постачання нафти й пального на острів. Наприкінці березня Reuters також повідомляло, що інший танкер із російською нафтою – Anatoly Kolodkin – все ж зміг зайти в кубинський порт Матансас із гуманітарним дозволом США.

Куба лишається під тиском паливної кризи

Перекидання вантажу до Венесуели означає, що Куба втратила ще одне потенційне джерело постачання пального в період масштабного дефіциту. Острів уже кілька місяців переживає перебої з електропостачанням і дефіцит енергоносіїв після зупинки частини зовнішніх поставок.

