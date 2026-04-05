Танкер із російським паливом, який мав іти на Кубу, почав розвантаження у Венесуелі
Київ • УНН
Танкер Sea Horse з російським паливом розпочав розвантаження у Венесуелі замість Куби. Це поглиблює енергетичну кризу на острові через блокаду США.
Паливний танкер Sea Horse, який спочатку прямував на Кубу з вантажем російського походження, почав розвантаження у Венесуелі після зміни маршруту на тлі нафтової блокади США проти Гавани. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними моніторингу суден, гонконзький танкер кілька тижнів простоював в Атлантиці, перш ніж у березні змінити курс і вирушити до Венесуели. Тепер судно почало вивантаження на незалежному терміналі, повідомило джерело агентства.
Sea Horse був одним із суден, які мали частково полегшити паливну кризу на Кубі, але застрягли або змінили маршрут після посилення американських обмежень на постачання нафти й пального на острів. Наприкінці березня Reuters також повідомляло, що інший танкер із російською нафтою – Anatoly Kolodkin – все ж зміг зайти в кубинський порт Матансас із гуманітарним дозволом США.
Куба лишається під тиском паливної кризи
Перекидання вантажу до Венесуели означає, що Куба втратила ще одне потенційне джерело постачання пального в період масштабного дефіциту. Острів уже кілька місяців переживає перебої з електропостачанням і дефіцит енергоносіїв після зупинки частини зовнішніх поставок.
