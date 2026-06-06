Свириденко: привлечение иностранцев в качестве рабочей силы рассматривается исключительно как дополнительный инструмент преодоления дефицита кадров

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что привлечение иностранной рабочей силы в Украине рассматривается исключительно как один из дополнительных инструментов преодоления дефицита кадров. Об этом говорится в ответе на петицию, передает УНН.

Детали

В петиции автор требовала от Кабмина отказаться от политики массового привлечения иностранцев, а вместо импорта чужой рабочей силы, "государство должно обеспечить условия для работы и защиты собственных граждан, включая тех, кто проживает за границей и готов вернуться для восстановления страны".

Для реализации этого автор требовала создать приоритетное бронирование и возвращение украинцев; внедрить программу "Трудовое возвращение"; предоставить гарантированное бронирование от мобилизации для граждан Украины (в частности тех, кто выехал до 2022 года), которые готовы вернуться в Украину для работы в критических отраслях (строительство, энергетика, производство).

Также предлагается запретить выдачу разрешений на работу иностранцам в отраслях, где дефицит кадров может быть перекрыт путем бронирования существующих работников или привлечения украинцев из-за границы.

"Государство должно инвестировать в логистику возвращения своих, а не в интеграцию чужих", — отмечает автор.

Кроме того, в петиции требуется установить обязательный экзамен по украинскому языку и истории для любого иностранного работника; установить, что лица трудоспособного возраста, претендующие на пребывание в Украине, должны привлекаться к обороне государства через контрактную службу в ВСУ; внедрить высокий сбор за найм иностранцев для работодателей.

"Эти средства должны направляться на финансирование программ возвращения украинцев и автоматизацию производства. Предусмотреть аннулирование разрешений за неуважение к национальным ценностям или нарушение законов. Мы требуем ставить украинского рабочего в приоритет. Миграция может быть только исключением со строгими правилами, а не инструментом замещения украинской нации", — добавляет автор.

В ответе на петицию Свириденко указывает, что вооруженная агрессия российской федерации против Украины повлекла за собой значительное ухудшение состояния функционирования рынка труда, масштабное перемещение населения, разрушение предпринимательской инфраструктуры, сокращение количества рабочих мест и географическое смещение экономической активности.

"В таких условиях первоочередной задачей государства является привлечение на рынок труда людей, которые находятся в Украине или могут вернуться из-за границы, в том числе за счет внедрения системной поддержки молодежи, женщин, ветеранов, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц и людей старшего возраста, которые должны получить конкретные инструменты — от профориентации и переподготовки до адаптированных рабочих мест и инклюзивных программ найма. Привлечение на рынок труда Украины иностранной рабочей силы рассматривается исключительно как один из дополнительных инструментов преодоления дефицита кадров", — говорится в ответе.

Она добавляет, что системным ответом правительства на трансформационные изменения на рынке труда является Стратегия занятости населения Украины на период до 2030 года, одобренная распоряжением Кабинета министров от 7 января 2026 года № 92, которая направлена на разработку современной и гибкой политики занятости, общим результатом реализации которой является повышение качества, инклюзивности и легализации рынка труда, преодоление дефицита кадров и расширение возможностей для занятости населения на рынке труда Украины, в частности путем обеспечения эффективной экономической и профессиональной интеграции лиц, возвращающихся из-за границы.

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"Учитывая изложенное, правительство в целом поддерживает указанное в вашей электронной петиции предложение по привлечению граждан Украины, которые находятся за границей и готовы вернуться для восстановления государства. В то же время бронирование таких лиц должно происходить в соответствии с законодательством Украины. Вместе с тем правительство продолжает принимать меры для обеспечения развития конкурентной, открытой и инвестиционно привлекательной экономики, реализации современной и гибкой политики занятости населения. В частности, на стадии разработки находится проект долгосрочной стратегии экономического развития Украины "Экономика будущего", рассчитанной на 15 лет, целью которой является создание условий для привлечения инвестиций, ускорения экономического роста, приближения уровня доходов Украины к уровню доходов стран Центральной и Восточной Европы, возвращения украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины", — добавляет Свириденко.

Напомним

Польша поддерживает отмену временной защиты украинским мужчинам призывного возраста в Евросоюзе. Обсуждаемый в Совете ЕС внутренний документ предусматривает полное исключение мужчин призывного возраста из будущих программ убежища, что лишит их права на проживание и любых льгот.