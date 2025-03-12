Сегодня Белый дом отказался сообщить, есть ли у администрации Дональда Трампа какие-либо механизмы принуждения на случай, если россия нарушит предложенное США перемирие с Украиной, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Что ж, это, очевидно, большой гипотетический вопрос, который я не буду комментировать, потому что мы еще не достигли его", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт журналистам в Белом доме после интервью Fox.

"Текущее положение дел таково, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был вчера вынесен на стол в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я только что говорила перед тем, как приехать сюда", — сказала она.

Ливитт сказала, что советник по национальной безопасности Майк Вальц сегодня утром говорил со своим российским коллегой, и что спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф на этой неделе едет в москву, чтобы призвать россию подписать план. Она описала состояние переговоров как "находящееся на десятом ярде от мира" и сказала, что теперь "русским решать, согласиться ли на этот план".

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Но она отказалась сообщить, планирует ли президент Дональд Трамп позвонить президенту россии владимиру путину, чтобы оказать прямое давление с целью приверженности прекращению огня.

"У меня нет расшифровки звонков президента, но, как президент всегда делает, если такой звонок состоится, он даст вам знать", — сказал Ливитт.

На вопрос, планирует ли он поговорить с путиным на этой неделе, чтобы обсудить предложение о прекращении огня, Трамп сказал журналистам в Белом доме во вторник: "Думаю, да".

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Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций американской и украинской делегаций. Стороны обсуждали 30-дневное прекращение огня, возобновление разведывательной поддержки и начало мирных переговоров.

Режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.