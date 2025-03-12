Чи існують механізми примусу, щоб не дати рф порушити перемир'я? У Білому домі ухилилися від відповіді

Сьогодні Білий дім відмовився повідомити, чи є в адміністрації Дональда Трампа якісь механізми примусу на випадок, якщо росія порушить запропоноване США перемир'я з Україною, передає УНН з посиланням на CNN.

Що ж, це, очевидно, велике гіпотетичне питання, яке я не коментуватиму, тому що ми ще не досягли його - заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт журналістам у Білому домі після інтерв'ю Fox.

Поточний стан справ такий, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був вчора винесений на стіл у Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки, з яким я щойно говорила перед тим, як приїхати сюди - сказала вона.

Лівітт сказала, що радник з національної безпеки Майк Вальц сьогодні вранці говорив зі своїм російським колегою, і що спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня їде до москви, щоб закликати росію підписати план. Вона описала стан переговорів як "той, що знаходиться на десятому ярді від миру", і сказала, що тепер "росіянам вирішувати, чи погодитися на цей план".

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Але вона відмовилася повідомити, чи планує президент Дональд Трамп зателефонувати президенту росії володимиру путіну, щоб чинити прямий тиск з метою прихильності до припинення вогню.

"У мене немає розшифровки дзвінків президента, але, як президент завжди робить, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати", — сказав Лівітт.

На питання, чи планує він поговорити з путіним цього тижня, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню, Трамп сказав журналістам у Білому домі у вівторок: "Думаю, так".

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Нагадаємо

11 березня в Джидді відбулася зустріч делегацій американської та української делегацій. Сторони обговорювали 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.

Режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, чи вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.