Сумщина: российские обстрелы унесли жизни четырех человек, среди них ребенок

Российские войска за прошедшие сутки совершили 110 обстрелов Сумской области, убив четырех мирных жителей, включая ребенка. Ранены 14 человек, среди них пятеро детей, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток погибли мирные жители: три человека в Сумской громаде, в том числе один ребенок, и один человек в Белопольской громаде. Кроме того, 14 мирных жителей ранены, из них 5 детей. Ранения получили 11 человек в Сумской громаде, в том числе 5 детей, один житель в Краснопольской и один - в Юнаковской громаде