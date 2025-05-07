Сумщина: российские обстрелы унесли жизни четырех человек, среди них ребенок
Киев • УНН
Российские войска осуществили 110 обстрелов Сумской области. Погибли четверо мирных жителей, среди которых один ребенок, 14 человек ранены, повреждена гражданская инфраструктура.
Российские войска за прошедшие сутки совершили 110 обстрелов Сумской области, убив четырех мирных жителей, включая ребенка. Ранены 14 человек, среди них пятеро детей, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в Сумской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток погибли мирные жители: три человека в Сумской громаде, в том числе один ребенок, и один человек в Белопольской громаде. Кроме того, 14 мирных жителей ранены, из них 5 детей. Ранения получили 11 человек в Сумской громаде, в том числе 5 детей, один житель в Краснопольской и один - в Юнаковской громаде
В течение суток, с утра 6 мая до утра 7 мая, как отмечается, российские войска совершили 110 обстрелов по 36 населенным пунктам в 11 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг, как указано, активно применял управляемые авиабомбы, FPV-дроны и сброс ВОГ с БПЛА: почти 10 ударов КАБов; почти 35 атак FPV-дронами; более 20 сбросов ВОГ с БПЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в частности, церковь в Сумской громаде и жилые дома в ряде громад.
За сутки воздушная тревога в области, как сообщается, продолжалась 15 часов 13 минут.
Дополнение
россияне 6 мая атаковали пригород Сум около 17:30. Предварительно, по данным ГСЧС, враг ударил по гражданской инфраструктуре Сумского района баллистической ракетой.
В Сумах 7 и 8 мая объявлены днями траура из-за атаки рф06.05.25, 20:46 • 7286 просмотров