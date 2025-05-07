Сумщина: російські обстріли забрали життя чотирьох людей, серед них дитина

Російські війська минулої доби здійснили 110 обстрілів Сумської області, вбивши чотирьох мирних жителів, включаючи дитину. Поранено 14 людей, серед них п'ятеро дітей, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили в Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинули мирні жителі: троє людей в Сумській громаді, в тому числі одна дитина, та одна людина в Білопільській громаді. Крім того, 14 мирних жителів поранено, із них 5 дітей. Поранення отримали 11 людей в Сумській громаді, в тому числі 5 дітей, один житель в Краснопільській та один - в Юнаківській громаді