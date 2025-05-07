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Сумщина: російські обстріли забрали життя чотирьох людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 876 перегляди

Російські війська здійснили 110 обстрілів Сумської області. Загинули четверо мирних жителів, серед яких одна дитина, 14 людей поранено, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Сумщина: російські обстріли забрали життя чотирьох людей, серед них дитина

Російські війська минулої доби здійснили 110 обстрілів Сумської області, вбивши чотирьох мирних жителів, включаючи дитину. Поранено 14 людей, серед них п'ятеро дітей, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили в Сумській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинули мирні жителі: троє людей в Сумській громаді, в тому числі одна дитина, та одна людина в Білопільській громаді. Крім того, 14 мирних жителів поранено, із них 5 дітей. Поранення отримали 11 людей в Сумській громаді, в тому числі 5 дітей, один житель в Краснопільській та один - в Юнаківській громаді

- повідомили в ОВА.

Протягом доби, з ранку 6 травня до ранку 7 травня, як зазначається, російські війська здійснили 110 обстрілів по 36 населених пунктах у 11 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог, як вказано, активно застосовував керовані авіабомби, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: майже 10 ударів КАБів; майже 35 атак FPV-дронами; понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, церкву у Сумській громаді та житлові будинки у низці громад.

За добу повітряна тривога в області, як повідомляється, тривала 15 годин 13 хвилин.

Доповнення

росіяни 6 травня атакували передмістя Сум близько 17:30. Попередньо, за даними ДСНС, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Сумського району балістичною ракетою.

У Сумах 7 та 8 травня оголошено днями жалоби через атаку рф06.05.25, 20:46 • 7298 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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