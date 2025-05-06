У Сумах 7 та 8 травня оголошено днями жалоби через атаку рф
Київ • УНН
У Сумській громаді оголошено днями жалоби 7 та 8 травня у зв'язку з трагічним ударом балістичної ракети 6 травня по одному зі старостинських округів. Внаслідок атаки є жертви.
7 та 8 травня оголошено Днями жалоби через смертоносну атаку рф на передмістя Сум. Про це повідомив голова в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, передає УНН.
У зв’язку з трагедією, яка сталася 6 травня 2025 року внаслідок удару балістичної ракети по одному зі старостинських округів Сумської міської територіальної громади. 7 та 8 травня 2025 року оголошено Днями жалоби у Сумській громаді
Удар рф по передмістю Сум: кількість жертв зросла до трьох06.05.25, 19:57 • 8068 переглядiв
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Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури, наслідки атаки уточнюються.