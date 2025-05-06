Удар рф по передмістю Сум: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
Кількість жертв російського удару по передмістю Сум зросла до трьох. Загинули 6-річний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік, також є поранені.
Кількість жертв унаслідок російського удару по передмістю Сум зросла до трьох. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих
За словами голови ОВА, четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані.
Нагадаємо
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури, наслідки атаки уточнюються.