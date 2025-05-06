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Шахед-136

Удар рф по передмістю Сум: кількість жертв зросла до трьох

Київ • УНН

 • 2220 перегляди

Кількість жертв російського удару по передмістю Сум зросла до трьох. Загинули 6-річний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік, також є поранені.

Удар рф по передмістю Сум: кількість жертв зросла до трьох

Кількість жертв унаслідок російського удару по передмістю Сум зросла до трьох. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

росіяни забрали життя хлопчика 6 років, 20-річної жінки та 41-річного чоловіка. Мої щирі співчуття рідним загиблих 

- повідомив Григоров.

За словами голови ОВА, четверо дітей та четверо дорослих поранених зараз у медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані.

Нагадаємо

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі у передмісті обласного центру близько 17:35. Є пошкодження цивільної інфраструктури, наслідки атаки уточнюються.

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