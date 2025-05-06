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Удар рф по пригороду Сум: количество жертв возросло до трех

Киев • УНН

 • 1634 просмотра

Количество жертв российского удара по пригороду Сум возросло до трех. Погибли 6-летний мальчик, 20-летняя женщина и 41-летний мужчина, также есть раненые.

Удар рф по пригороду Сум: количество жертв возросло до трех

Количество жертв в результате российского удара по пригороду Сум возросло до трех. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

россияне забрали жизни мальчика 6 лет, 20-летней женщины и 41-летнего мужчины. Мои искренние соболезнования родным погибших 

- сообщил Григоров.

По словам главы ОВА, четверо детей и четверо взрослых раненых сейчас в медицинских учреждениях. Двое в крайне тяжелом состоянии.

Напомним

Враг ударил по гражданской инфраструктуре в пригороде областного центра около 17:35. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, последствия атаки уточняются.

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