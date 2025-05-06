В Сумах 7 и 8 мая объявлены днями траура из-за атаки рф
Киев • УНН
В Сумской громаде объявлены днями траура 7 и 8 мая в связи с трагическим ударом баллистической ракеты 6 мая по одному из старостинских округов. В результате атаки есть жертвы.
7 и 8 мая объявлены Днями траура из-за смертоносной атаки рф на пригород Сум. Об этом сообщил председатель и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, передает УНН.
В связи с трагедией, которая произошла 6 мая 2025 года в результате удара баллистической ракеты по одному из старостинских округов Сумской городской территориальной громады. 7 и 8 мая 2025 года объявлены Днями траура в Сумской громаде
Удар рф по пригороду Сум: количество жертв возросло до трех06.05.25, 19:57 • 7274 просмотра
Напомним
Враг ударил по гражданской инфраструктуре в пригороде областного центра около 17:35. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, последствия атаки уточняются.