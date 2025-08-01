Сухая погода и лишь в некоторых областях вероятны дожди с грозой – прогноз Диденко
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и теплую погоду на большей части территории Украины 2-3 августа. Осадки возможны на Ровенщине, в Карпатах, на востоке, Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине.
На большинстве территорий страны первые августовские выходные будут сухими. Об этом передает УНН со ссылкой на украинского синоптика Наталку Диденко.
Детали
По прогнозу Диденко, 2-3 августа в Украине температура воздуха существенно не изменится.
В Киеве первые августовские выходные будут сухими, солнечными и теплыми, +26+28 градусов. Печальный Маковей…
Синоптик считает, что в большинстве областей осадки маловероятны, впрочем возможны дожди с грозами завтра на Ровенщине и в Карпатах. Кроме того, существует вероятность грозовых отдельных дождей на востоке, Днепропетровщине, Запорожье, Полтавщине.
По прогнозу, в течение следующего дня ожидается температура +25+28 градусов.
Диденко уточняет, что на юге и востоке +30+33. Также, в воскресенье, в южной части местами +33+35 градусов.
Напомним
УНН передавал, что 1 августа в Украине ожидается жаркая солнечная погода без осадков, за исключением Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей. Температура воздуха достигнет до +32°C на Юге.