Серпень почнеться з тепла: прогноз погоди на 1 серпня
Київ • УНН
1 серпня в Україні очікується спекотна сонячна погода без опадів, за винятком Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Температура повітря сягне до +32°C на Півдні.
У п'ятницю, 1 серпня, очікується спекотна сонячна погода. В перший день останнього літнього місяця буде без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні очікуємо спокійну погоду, яку зумовить поле підвищеного атмосферного тиску та відсутність атмосферних фронтів.
Невеликі дощі з грозами очікуються лише на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Зокрема на Півдні температура повітря становитиме +22…+27°C, лише на Півдні прогріє до +32°C.
На Київщині та у столиці очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря у Київській області становитиме +22…+27°C, у Києві буде стовпчики термометрів піднімуться до +23...+25°C.
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