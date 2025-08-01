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Серпень почнеться з тепла: прогноз погоди на 1 серпня

Київ • УНН

 • 138 перегляди

1 серпня в Україні очікується спекотна сонячна погода без опадів, за винятком Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Температура повітря сягне до +32°C на Півдні.

Серпень почнеться з тепла: прогноз погоди на 1 серпня

У п'ятницю, 1 серпня, очікується спекотна сонячна погода. В перший день останнього літнього місяця буде без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні очікуємо спокійну погоду, яку зумовить поле підвищеного атмосферного тиску та відсутність атмосферних фронтів. 

Невеликі дощі з грозами очікуються лише на Житомирщині, Рівненщині та Хмельниччині. 

Вітер західний, 5-10 м/с.

Зокрема на Півдні температура повітря становитиме +22…+27°C, лише на Півдні прогріє до +32°C.

На Київщині та у столиці очікується мінлива хмарність. Опадів у цей день не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області становитиме +22…+27°C, у Києві буде стовпчики термометрів піднімуться до +23...+25°C.

Медовий спас та День інкасатора: що ще відзначають 1 серпня01.08.25, 05:14 • 326 переглядiв

Віта Зеленецька

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