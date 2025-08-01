Август начнется с тепла: прогноз погоды на 1 августа
Киев • УНН
1 августа в Украине ожидается жаркая солнечная погода без осадков, за исключением Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей. Температура воздуха достигнет +32°C на Юге.
В пятницу, 1 августа, ожидается жаркая солнечная погода. В первый день последнего летнего месяца будет без осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня ожидаем спокойную погоду, которую обусловит поле повышенного атмосферного давления и отсутствие атмосферных фронтов.
Небольшие дожди с грозами ожидаются только на Житомирщине, Ровенщине и Хмельнитчине.
Ветер западный, 5-10 м/с.
В частности, на Юге температура воздуха составит +22…+27°C, только на Юге прогреет до +32°C.
В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность. Осадков в этот день не прогнозируют. Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области составит +22…+27°C, в Киеве столбики термометров поднимутся до +23...+25°C.
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