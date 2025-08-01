Страны, не имеющие торгового соглашения, получат уведомление от США до полуночи - Белый дом 31 июля, 19:00 • 3648 просмотра

США на этой неделе провели переговоры с кремлем о мире в Украине, но безрезультатно - Рубио 31 июля, 19:21 • 14742 просмотра

В случае войны с США hоссия будет полагаться на тактическое ядерное оружие из-за слабости своей армии - Рубио 31 июля, 19:50 • 4062 просмотра

Путин претендовал на Крым и восток Украины еще в 1994 году – архив МИД Германии 23:38 • 11361 просмотра