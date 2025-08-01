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Медовый Спас и День инкассатора: что еще отмечают 1 августа

Киев • УНН

 • 444 просмотра

1 августа отмечают Медовый Спас, День инкассатора и День Человека-паука. Также начинается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.

Медовый Спас и День инкассатора: что еще отмечают 1 августа

Сегодня, 1 августа, отмечается День инкассатора и День Человека-паука. Также украинцы празднуют Медовый спас, пишет УНН.

Медовый спас

В августе есть три праздника, называемые спасами, и первый из них - Медовый спас - отмечается в этом году 1 августа. В этот день когда-то начинали собирать мед.

С этого дня начинается "спасовка" - пост, который длится две недели. В этот день в церквях святят воду, цветы и мак.

На Маковея каждый имеет букет цветов, в котором обязательно присутствуют большие созревшие головки мака. Такой букет называется "маковейчик" или "маковейка", и в нем могут быть и бархатцы, и георгины, и астры, и гвоздики, и барвинок, а также различные травы (которые в народе называют зельем, зельицем): васильки, мята, чабрец, любисток, петровы батоги, полынь, тысячелистник, чертополох-пристрельник.

День инкассатора

Каждый день инкассаторы рискуют своей жизнью, перевозя деньги, ювелирные изделия, ценные бумаги, драгоценные металлы и т.д. Они также должны уметь выполнять обязанности кассира, разбираться в банковских приборах и документах. Дата празднования связана с формированием в 1939 году первой бригады инкассаторов при государственном банке.

День Человека-паука

Marvel отмечает в этот день важное событие — день Человека-паука, который стал символом героизма и ответственности. Именно в этот день в 1962 году на страницах Amazing Fantasy впервые появился Питер Паркер, обычный подросток, ставший лицом новой эры супергероев.

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Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

Весь мир с 1 по 7 августа отмечает эту неделю, чтобы повысить осведомленность родителей младенцев и будущих родителей о преимуществах и пользе грудного вскармливания. Также в течение этой недели разъясняется, почему так важно поддерживать женщин, которые кормят своих младенцев грудью.

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Павел Зинченко

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