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Умер Пол Марио Дэй – первый вокалист Iron Maiden и легенда британского хеви-метала

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй умер в возрасте 69 лет. Причина смерти не разглашается. Он был частью Новой волны британского хеви-метала и выступал в группах More, Wildfire и Sweet.

Умер Пол Марио Дэй – первый вокалист Iron Maiden и легенда британского хеви-метала

В возрасте 69 лет скончался Пол Марио Дэй — первый вокалист Iron Maiden и легенда британского хеви-метала. О его смерти 29 июля сообщила группа More, в которой Дэй выступал после Maiden. Причина смерти пока не разглашается. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Мы глубоко опечалены известием о смерти великого вокалиста MORE Пола Марио Дэя. Пол был огромной частью Новой волны британского хеви-метала со времен участия в ранней версии Iron Maiden и, конечно же, после фантастического выступления на альбоме "Warhead".

 написала группа More в социальных сетях 29 июля.

Он был любимой фигурой британской рок-музыки и сыграл много памятных концертов, не в последнюю очередь легендарный концерт Monsters of Rock 1981 года в Касл-Донингтоне с AC/DC, Whitesnake /Дэвидом Ковердейлом, а также туры с Iron Maiden, Def Leppard и многими другими легендарными артистами

- добавили в группе.

На момент смерти Дэю было 69 лет.

Причина смерти пока не объявлена

- сообщает издание.

Дополнение

Пол Марио Дэй стал первым вокалистом Iron Maiden после того, как в 1975 году его пригласил в новосозданную группу басист Стив Харрис. Дэй пробыл в составе Iron Maiden до 1976 года, после чего его заменил Деннис Уилкок. Впоследствии место за микрофоном занял Пол Ди’Анно, который записал с группой два первых культовых альбома.

Причиной увольнения Дэя, как впоследствии рассказали в документальном фильме "Iron Maiden: The Early Days", стала нехватка сценической харизмы.

Стив говорил: "Ты должен стать лучше. Ты должен быть больше на виду у зрителей. Ты должен быть властным. Ты должен быть героем". И я согласился с ним, но на самом деле не знал, как этого достичь. Меня предупреждали, наверное, три месяца: "Соберись. Соберись". И я хотел этого, но просто не знал, как это сделать.

рассказал Дэй в разговоре с Blabbermouth в 2019 году

Iron Maiden на то время были никем, честно говоря. Это было начало… Всем приходилось начинать с нуля. Именно тогда, когда я был в группе, это была их нулевая точка. Стив пытался сделать группу популярной. Он знал, чего хочет. Чего он хотел, то и получил. Он получил одну из самых больших групп на планете. Как бы мне ни было больно, как бы меня это ни расстраивало, я в тот день получил большой урок

- рассказал вокалист.

Несмотря на то, что Дэй не выступал с Iron Maiden после выхода из группы, в декабре 2018 года во время рождественских праздников четверо из пяти музыкантов оригинального состава 1975 года собрались вместе.

После Maiden Дэй присоединился к группе More, которая получила известность благодаря релизу 1981 года Warhead и выступлению на фестивале Monsters of Rock в Касл-Донингтоне рядом с AC/DC, Def Leppard, Whitesnake и другими звездами сцены.

В 1983–1984 годах он короткое время был фронтменом группы Wildfire, а уже в 1985-м - присоединился к обновленному составу легендарной глэм-рок-группы Sweet.

Мы с Миком Такером собрали первый новый состав Sweet после перерыва в оригинальной группе. Нам нужен был вокалист, и когда Пол прибыл на прослушивание, мы больше не искали. Наши первые концерты состоялись в Австралии, полные аншлаги, что хорошо предвещало будущее. Европа последовала его примеру, и 3 аншлага в лондонском Marquee позволили выпустить концертный альбом, видеоклип и DVD. "Live at the Marquee" хорошо зарекомендовал себя в различных чартах по всему миру, а вокальные выступления Пола выдержали испытание временем

написал в социальных сетях гитарист группы Энди Скотт.

Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн22.07.2025, 21:15 • 85804 просмотра

Алена Уткина

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