У віці 69 років помер Пол Маріо Дей - перший вокаліст Iron Maiden і легенда британського хеві-металу. Про його смерть 29 липня повідомив гурт More, у якому Дей виступав після Maiden. Причину смерті наразі не розголошують. Про це пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

Ми глибоко засмучені звісткою про смерть великого вокаліста MORE Пола Маріо Дея. Пол був величезною частиною Нової хвилі британського хеві-металу з часів участі в ранній версії Iron Maiden і, звичайно ж, після фантастичного виступу на альбомі "Warhead". написав гурт More у соціальних мережах 29 липня.

Він був улюбленою фігурою британської рок-музики та зіграв багато пам’ятних концертів, не в останню чергу легендарний концерт Monsters of Rock 1981 року в Касл-Донінгтон з AC/DC, Whitesnake /Девідом Ковердейлом, а також тури з Iron Maiden, Def Leppard та багатьма іншими легендарними артистами - додали у гурті.

На момент смерті Дею було 69 років.

Причина смерті поки що не оголошена - повідомляє видання.

Доповнення

Пол Маріо Дей став першим вокалістом Iron Maiden після того, як у 1975 році його запросив до новоствореного гурту басист Стів Гарріс. Дей пробув у складі Iron Maiden до 1976 року, після чого його замінив Денніс Вілкок. Згодом місце за мікрофоном посів Пол Ді’Анно, який записав з гуртом два перші культові альбоми.

Причиною звільнення Дея, як згодом розповіли в документальному фільмі "Iron Maiden: The Early Days", стала нестача сценічної харизми.

Стів казав: "Ти маєш стати кращим. Ти маєш бути більше на виду у глядачів. Ти маєш бути владним. Ти маєш бути героєм". І я погодився з ним, але насправді не знав, як цього досягти. Мене попереджали, мабуть, три місяці: "Зберися. Зберися". І я хотів цього, але просто не знав, як це зробити. розповів Дей у розмові з Blabbermouth у 2019 році

Iron Maiden на той час були ніким, чесно кажучи. Це був початок… Усім доводилося починати з нуля. Саме тоді, коли я був у гурті, це була їхня нульова точка. Стів намагався зробити гурт популярним. Він знав, чого хоче. Чого він хотів, те й отримав. Він отримав один з найбільших гуртів на планеті. Як би мені не було боляче, як би мене це не засмучувало, я того дня отримав великий урок - розповів вокаліст.

Попри те, що Дей не виступав із Iron Maiden після виходу з гурту, у грудні 2018 року під час різдвяних свят четверо з п’яти музикантів оригінального складу 1975 року зібралися разом.

Після Maiden Дей приєднався до гурту More, який здобув популярність завдяки релізу 1981 року Warhead та виступу на фестивалі Monsters of Rock у Касл-Донінгтоні поруч із AC/DC, Def Leppard, Whitesnake та іншими зірками сцени.

У 1983–1984 роках він короткий час був фронтменом гурту Wildfire, а вже у 1985-му - приєднався до оновленого складу легендарного глем-рок-гурту Sweet.

Ми з Міком Такером зібрали перший новий склад Sweet після перерви в оригінальному гурті. Нам потрібен був вокаліст, і коли Пол прибув на прослуховування, ми більше не шукали. Наші перші концерти відбулися в Австралії, повні аншлаги, що добре віщувало майбутнє. Європа наслідувала його приклад, і 3 аншлаги в лондонському Marquee дали змогу випустити концертний альбом, відеокліп та DVD. "Live at the Marquee" добре зарекомендував себе в різних чартах по всьому світу, а вокальні виступи Пола витримали випробування часом написав у соціальних мережах гітарист гурту Енді Скотт.

Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн