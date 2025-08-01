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Медовий спас та День інкасатора: що ще відзначають 1 серпня

Київ • УНН

 • 44 перегляди

1 серпня відзначають Медовий Спас, День інкасатора та День Людини-павука. Також розпочинається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування.

Медовий спас та День інкасатора: що ще відзначають 1 серпня

Сьогодні, 1 серпня, відзначається День інкасатора та День Людини-павука. Також українці святкують Медовий спас, пише УНН.

Медовий спас

У серпні є три свята, що звуться спасами, і перший з них - Медовий спас - відзначається в цьому році 1 серпня. У цей день колись починали збирати мед.

З цього дня розпочинається "спасівка" - піст, який триває два тижні. У цей день у церквах святять воду, квіти і мак.

На Маковія кожний має букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається "маковійчик" або "маковійка", і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, зіллячком): волошки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк-пристрітник.

День інкасатора

Кожен день інкасатори ризикують своїм життям, перевозячи гроші, ювелірні вироби, цінні папери, дорогоцінні метали тощо. Вони також повинні вміти виконувати обов’язки касира, розбиратися в банківських приладах та документах. Дата святкування пов’язана із формуванням у 1939 році першої бригади інкасаторів при державному банку.

День Людини-павука

Marvel святкує в цей день важливу подію — день Людини-павука, який став символом героїзму та відповідальності. Саме в цей день у 1962 році на сторінках Amazing Fantasy вперше з’явився Пітер Паркер, звичайний підліток, що став обличчям нової ери супергероїв.

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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

Увесь світ з 1 по 7 серпня відзначає цей тиждень, щоб підвищити обізнаність батьків немовлят і майбутніх батьків про переваги та користь грудного вигодовування. Також протягом цього тижня роз'яснюється, чому так важливо підтримувати жінок, які годують своїх немовлят грудьми.

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Павло Зінченко

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