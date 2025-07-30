Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони

Успенський піст є однією з найважливіших подій для православних християн. Він є періодом підготовки до одного з найважливіших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці, день завершення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа.

Як варто провести два тижні серйозних випробувань, що можна і не можна їсти у цей період і яким справам варто присвятити свій вільний час, розповідає УНН.

Що таке Успенський піст

Успенський піст це найкоротший з багатоденних постів. У 2025 році він триватиме лише 14 днів – з 1 до 14 серпня. Разом з тим, цей піст ще й один з найсуворіших і в цьому аспекті поступається лише Великому посту.

Протягом двох тижнів православні християни будуть готуватися до свята Успіння Божої Матері. У цей час Церква закликає кожного вірянина до утримання не лише від м’ясо-молочних продуктів, але й від риби, яку їсти можна тільки 6 серпня, у день Преображення Господнього.

Успенський піст покликаний нагадати вірянам, що християнський спосіб життя – це в першу чергу подвиг, а не приємне проведення часу. До того ж Успенський піст враховує той факт, що в шаленому ритмі людського життя, як в давнину, так і сьогодні, не всі християни мають змогу дотримуватися Великого посту. Успенський піст дає можливість надолужити втрачене тим, хто не надто утримувався від забороненої їжу у Великий піст.

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Що можна їсти в час Успенського посту

Оскільки Успенський піст, як було сказано вище, є одним з найсуворіших постів Православній Церкві, цілком логічно постає питання: так а що можна їсти. Насправді все достатньо просто:

у понеділок, середу, п'ятницю варто їсти суху їжу;

у вівторок і четвер гарячу їжу без олії;

у суботу та неділю - гарячу їжу з олією і трохи вина.

Найбільш серйозні випробування чекають на вірян, які практикують Успенський піст, у дні сухої їжі. У цей час раціон має складатися з фруктів, овочі, сухофруктів, горіхів, хліба, меду, солі. Запивати це все можна лише водою. Запивати це все можна лише водою.

Варто також пам’ятати, що виходити з Успенського посту потрібно поступово й обережно, щоб не завдати шкоди своєму шлунку. Головне, що варто запам’ятати – це що після такого суворого меню не можна об'їдатися.

Втім, є певні категорії людей, яким дозволено відмовитися від посту у ці дні. Передусім йдеться про вагітних жінок, літніх людей, вірянам із хронічними захворюваннями та дітям до 14 років.

Є ще один момент, вкрай актуальний для України – не дотримуватися Успенського посту можна військовим. Тим паче. Коли йдеться про тих, які беруть безпосередню участь у боях, захищаючи нашу Батьківщину.

Варто також знати, що такі суворі правила посту більш звичні лише для ченців. Мирські віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно або ж спільно зі своїми духовними наставниками.

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Що не можна робити в Успенський піст

Варто пам’ятати, що якими б суворими не були правила прийому їжі, під час посту головне зцілення душі. Успенський піст в цьому плані не виняток і кожен розсудливий священик скаже, що саме душа має бути в центрі уваги у ці дні. Можна не завжди дотримуватися суворого посту в їжі, але є дещо значно важливіше, що варто зробити:

утриматися від лайки та сварок;

нікого не ображати і самому не ображатися;

не відмовляти в допомозі;

не використовувати ненормативну лексику.

Що можна робити в Успенський піст

Зазвичай у піст завжди враховуються особливості сезону. Успенський піст припадає якраз на сезон роботи на городі. У зв’язку з цим дозволені всі роботи, які не пов'язані з важкою працею (перекопування та оранка землі).

Зокрема, можна збирати врожай, поливати і прополювати рослини, доглядати за квітами і удобрювати ґрунт. Щодо вільного часу, то його краще присвятити молитві і читанню духовної літератури. Важливо також не перевтомлюватися і в усьому знати міру.

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