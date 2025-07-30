Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
Київ • УНН
Успенський піст у 2025 році триватиме з 1 по 14 серпня, будучи одним із найсуворіших, дозволяючи рибу лише 6 серпня. Він передбачає сухе харчування у певні дні, а також забороняє сварки та образи.
Успенський піст є однією з найважливіших подій для православних християн. Він є періодом підготовки до одного з найважливіших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці, день завершення земного життя Діви Марії, матері Ісуса Христа.
Як варто провести два тижні серйозних випробувань, що можна і не можна їсти у цей період і яким справам варто присвятити свій вільний час, розповідає УНН.
Що таке Успенський піст
Успенський піст це найкоротший з багатоденних постів. У 2025 році він триватиме лише 14 днів – з 1 до 14 серпня. Разом з тим, цей піст ще й один з найсуворіших і в цьому аспекті поступається лише Великому посту.
Протягом двох тижнів православні християни будуть готуватися до свята Успіння Божої Матері. У цей час Церква закликає кожного вірянина до утримання не лише від м’ясо-молочних продуктів, але й від риби, яку їсти можна тільки 6 серпня, у день Преображення Господнього.
Успенський піст покликаний нагадати вірянам, що християнський спосіб життя – це в першу чергу подвиг, а не приємне проведення часу. До того ж Успенський піст враховує той факт, що в шаленому ритмі людського життя, як в давнину, так і сьогодні, не всі християни мають змогу дотримуватися Великого посту. Успенський піст дає можливість надолужити втрачене тим, хто не надто утримувався від забороненої їжу у Великий піст.
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Що можна їсти в час Успенського посту
Оскільки Успенський піст, як було сказано вище, є одним з найсуворіших постів Православній Церкві, цілком логічно постає питання: так а що можна їсти. Насправді все достатньо просто:
- у понеділок, середу, п'ятницю варто їсти суху їжу;
- у вівторок і четвер гарячу їжу без олії;
- у суботу та неділю - гарячу їжу з олією і трохи вина.
Найбільш серйозні випробування чекають на вірян, які практикують Успенський піст, у дні сухої їжі. У цей час раціон має складатися з фруктів, овочі, сухофруктів, горіхів, хліба, меду, солі. Запивати це все можна лише водою. Запивати це все можна лише водою.
Варто також пам’ятати, що виходити з Успенського посту потрібно поступово й обережно, щоб не завдати шкоди своєму шлунку. Головне, що варто запам’ятати – це що після такого суворого меню не можна об'їдатися.
Втім, є певні категорії людей, яким дозволено відмовитися від посту у ці дні. Передусім йдеться про вагітних жінок, літніх людей, вірянам із хронічними захворюваннями та дітям до 14 років.
Є ще один момент, вкрай актуальний для України – не дотримуватися Успенського посту можна військовим. Тим паче. Коли йдеться про тих, які беруть безпосередню участь у боях, захищаючи нашу Батьківщину.
Варто також знати, що такі суворі правила посту більш звичні лише для ченців. Мирські віряни ж можуть скласти посильний календар харчування самостійно або ж спільно зі своїми духовними наставниками.
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Що не можна робити в Успенський піст
Варто пам’ятати, що якими б суворими не були правила прийому їжі, під час посту головне зцілення душі. Успенський піст в цьому плані не виняток і кожен розсудливий священик скаже, що саме душа має бути в центрі уваги у ці дні. Можна не завжди дотримуватися суворого посту в їжі, але є дещо значно важливіше, що варто зробити:
- утриматися від лайки та сварок;
- нікого не ображати і самому не ображатися;
- не відмовляти в допомозі;
- не використовувати ненормативну лексику.
Що можна робити в Успенський піст
Зазвичай у піст завжди враховуються особливості сезону. Успенський піст припадає якраз на сезон роботи на городі. У зв’язку з цим дозволені всі роботи, які не пов'язані з важкою працею (перекопування та оранка землі).
Зокрема, можна збирати врожай, поливати і прополювати рослини, доглядати за квітами і удобрювати ґрунт. Щодо вільного часу, то його краще присвятити молитві і читанню духовної літератури. Важливо також не перевтомлюватися і в усьому знати міру.
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