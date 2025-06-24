Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ
Київ • УНН
Російська атака пошкодила Дніпровську духовну семінарію ПЦУ, зруйнувавши храм, навчальні приміщення, гуртожиток і оселі викладачів. За час війни понад 600 релігійних споруд постраждали від російських обстрілів.
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що у результаті атаки рф пошкоджено Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України. Храм, навчальні приміщення, гуртожиток студентів та оселі викладачів мають руйнування, передає УНН.
Сьогодні, у свято Різдва Іоана Хрестителя, російські іроди обстріляли ракетами міста Дніпро та Самар. Понад сто постраждалих, 11 загиблих. Від наслідків російського державного терору зазнали руйнувань дитячі садки та школи, лікарні, оселі мирних мешканців. Серед постраждалих обʼєктів - Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України. Храм, навчальні приміщення, гуртожиток студентів та оселі викладачів мають руйнування
Митрополит зауважив, що за роки війни понад шість сотень храмів та інших місць молитви зруйновані чи значно пошкоджені внаслідок російських атак. Більша частина з них належала до юрисдикції Московського патріархату. І цей державний російський терор проти мирного населення, проти цивільної інфраструктури, зокрема і проти релігійних обʼєктів - триває.
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