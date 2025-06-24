Удар рф по Дніпропетровщині: Епіфаній заявив про пошкодження духовної семінарії ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що у результаті атаки рф пошкоджено Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України. Храм, навчальні приміщення, гуртожиток студентів та оселі викладачів мають руйнування, передає УНН.

Сьогодні, у свято Різдва Іоана Хрестителя, російські іроди обстріляли ракетами міста Дніпро та Самар. Понад сто постраждалих, 11 загиблих. Від наслідків російського державного терору зазнали руйнувань дитячі садки та школи, лікарні, оселі мирних мешканців. Серед постраждалих обʼєктів - Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України. Храм, навчальні приміщення, гуртожиток студентів та оселі викладачів мають руйнування - повідомив Епіфаній на своїй сторінці в Х.

Митрополит зауважив, що за роки війни понад шість сотень храмів та інших місць молитви зруйновані чи значно пошкоджені внаслідок російських атак. Більша частина з них належала до юрисдикції Московського патріархату. І цей державний російський терор проти мирного населення, проти цивільної інфраструктури, зокрема і проти релігійних обʼєктів - триває.

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Кожен, хто продовжує вважати, що кремлівська тиранія нібито лише захищає християнські цінності, прагне добра для Європи і світу, хоче миру - подивіться в очі рідних, які чекають біля зруйнованих будинків, чи не врятують їхніх близьких з-під завалів! Подивіться на руїни лікарень і шкіл, на знищені храми. Діла російської імперії зла свідчать про неї краще за тисячі слів. Вона є втіленням темряви, омани і людиноненависницва, яким не місце в цивілізованому світі! Тому всі, хто справді хочуть миру, мають зупинити зло "русского міра" якнайшвидше - резюмував Епіфаній.

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