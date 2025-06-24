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Корупція в Мінрегіоні: Чернишову завтра планують обрати запобіжний захід
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Смертоносна атака рф на Дніпропетровщину: постраждали понад 200 людей, 17 з них - загинули

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки зросла до понад 200 осіб, 17 з них загинули. Поліція зафіксувала пошкодження понад 220 автомобілів, дитячої лікарні, дитячого садочка, дев'ятиповерхового будинку та підприємства.

Смертоносна атака рф на Дніпропетровщину: постраждали понад 200 людей, 17 з них - загинули

У результаті смертоносної атаки рф кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до понад 200, 17 з них - загинули, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждало понад 200 людей, 17 з них - загинули 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними правоохоронців, станом на 18:30 до поліції Дніпра та Самар надійшло понад 100 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів.

Слідчі поліції зафіксували пошкодження понад 220 автомобілів та мотоциклів, приміщення дитячої лікарні та дитячого садочка, дев’ятиповерхового будинку, підприємства.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, документують наслідки ракетних ударів та фіксують чергові воєнні злочини агресора. Робота на місцях російської атаки триває.

Безпрецедентна кількість руйнувань та щонайменше 9 загиблих: 25 червня у Дніпрі оголошено Днем жалоби24.06.25, 18:56 • 628 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку рф на Дніпро та область, зазначивши, що важливо максимально обмежувати схеми, що поєднують росію зі спільниками, і потрібне значне посилення санкцій проти рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
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