Смертоносна атака рф на Дніпропетровщину: постраждали понад 200 людей, 17 з них - загинули
Київ • УНН
Кількість постраждалих на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки зросла до понад 200 осіб, 17 з них загинули. Поліція зафіксувала пошкодження понад 220 автомобілів, дитячої лікарні, дитячого садочка, дев'ятиповерхового будинку та підприємства.
У результаті смертоносної атаки рф кількість постраждалих на Дніпропетровщині зросла до понад 200, 17 з них - загинули, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждало понад 200 людей, 17 з них - загинули
Додамо
За даними правоохоронців, станом на 18:30 до поліції Дніпра та Самар надійшло понад 100 заяв про пошкодження майна внаслідок ракетних ударів.
Слідчі поліції зафіксували пошкодження понад 220 автомобілів та мотоциклів, приміщення дитячої лікарні та дитячого садочка, дев’ятиповерхового будинку, підприємства.
Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, документують наслідки ракетних ударів та фіксують чергові воєнні злочини агресора. Робота на місцях російської атаки триває.
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