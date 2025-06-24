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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертоносная атака рф на Днепропетровщину: пострадали более 200 человек, 17 из них - погибли

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Число пострадавших на Днепропетровщине в результате российской атаки возросло до более 200 человек, 17 из них погибли. Полиция зафиксировала повреждения более 220 автомобилей, детской больницы, детского сада, девятиэтажного дома и предприятия.

Смертоносная атака рф на Днепропетровщину: пострадали более 200 человек, 17 из них - погибли

В результате смертоносной атаки рф количество пострадавших в Днепропетровской области возросло до более 200, 17 из них - погибли, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

В Днепропетровской области в результате российской атаки пострадало более 200 человек, 17 из них - погибли 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным правоохранителей, по состоянию на 18:30 в полицию Днепра и Самар поступило более 100 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов.

Следователи полиции зафиксировали повреждения более 220 автомобилей и мотоциклов, помещения детской больницы и детского сада, девятиэтажного дома, предприятия.

Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, документируют последствия ракетных ударов и фиксируют очередные военные преступления агрессора. Работа на местах российской атаки продолжается.

Беспрецедентное количество разрушений и по меньшей мере 9 погибших: 25 июня в Днепре объявлен Днем траура24.06.25, 18:56 • 584 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку рф на Днепр и область, отметив, что важно максимально ограничивать схемы, которые связывают россию с сообщниками, и требуется значительное усиление санкций против рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Днепр
Владимир Зеленский
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